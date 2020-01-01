الهلال يكشف عن طبيعة إصابة هيون سو بعد الكلاسيكو

تعرف على طبيعة إصابة هيون سو مدافع الهلال.

كشف نادي الهلال السعودي، عن طبيعة إصابة المدافع الكوري الجنوبي، جانج هيون سو، بعد أن تعرض للإصابة خلال الكلاسيكو أمام الاتحاد، في المباراة التي أقيمت مساء السبت.

الهلال تعادل مع نظيره الاتحاد بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة العاشرة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

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الهلال نشر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة جاء نصها كالآتي: "أوضحت الفحوصات الطبية الأولية، تعرض لاعب فريق الهلال الأول لكرة القدم الكوري الجنوبي جانج هيون سو، لإصابة في مفصل القدم".

وتابع: "سيجرى خلال اليومين المقبلين أشعة على موضع إصابته، للوقوف على حالته".

وخلال مباراة الكلاسيكو، تعرض المدافع الكوري الجنوبي للإصابة، ليغادر المباراة في الدقيقة 84 من زمن المباراة، ويشارك ناصر الدوسري بدلًا منه.

ورفع نادي الهلال رصيده إلى النقطة 23 في صدارة ترتيب فرق الدوري السعودي للمحترفين، كما رفع الاتحاد رصيده إلى النقطة 15 في المركز الرابع.