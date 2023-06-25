الهلال يكتشف سر إصابات الموسم الماضي ويتخذ القرار المناسب

الإصابات كانت مشكلة الهلال في الموسم الماضي

لم يحظ الهلال بموسم جيد خلال 2022-2023 خاصة على صعيد جاهزية اللاعبين وتعدد إصاباتهم، إذ ابتعد الكثير منهم لفترات طويلة عن اللعب مثل سلمان الفرج وسالم الدوسري ومحمد البريك.

صحيفة الرياضية السعودية كشفت النقاب عن قرار اتخذته إدارة الهلال قبل انطلاق معسكر الفريق في النمسا استعدادًا للموسم الجديد ويتعلق بملف الإصابات.

الإدارة الزرقاء بقيادة فهد بن نافل اكتشفت أن عدم صحة التشخيص كان سر تعدد وتكرار إصابات نجوم الفريق ولذا قررت الاستغناء عن طبيب الفريق خوان دوكي.

الهلال لم يستقر بعد على جهازه الفني الجديد، حيث يخوض مفاوضات مع عديد المدربين مثل ماسيميليانو أليجري وجوليان لوبيتيجي وباولو فونسيكا لكنه لم يتوصل لاتفاق لأي منهم.

الفريق العاصمي أعلن مؤخرًا عن ضم لاعب الوسط روبن نيفيش والمدافع خاليدو كوليبالي.