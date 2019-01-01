الهلال يكتسح الترجي التونسي من حيث القيمة السوقية

يلتقي الزعيم أمام الفريق التونسي على ملعب جاسم بن حمد

تنتظر جماهير نادي الهلال السعودي أول مباراة في تاريخ الزعيم ببطولة كأس العالم للأندية عندما يلتقي أمام نادي الترجي التونسي غدًا، في العاصمة القطرية الدوحة.

ويلتقي الزعيم أمام الفريق التونسي على ملعب جاسم بن حمد ضمن مباريات دوري ربع نهائي كأس العالم للأندية.

بطل آسيا الهلال قبل مواجهته أمام بطل إفريقيا يتفوق بشكل واضح من ناحية القيمة السوقية للنادي قبل مواجهة التأهل الحاسمة إلى نصف النهائي.

رقيمًا تبلغ القيمة السوقية للهلال 171 مليون ريال "45.6 مليون يورو"، فيما تبلغ قيمة الترجي نحو 64.7 مليون ريال "17.25 مليون يورو".

أما على الصعيد اللاعبين الدوليين، فالتفوق أيضًا من مصلحة الهلال، حيث يضم الزعيم في صفوفه 11 لاعبًا دوليًا، فيما يلعب للترجي 8 لاعبين دوليين فقط.

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وكان نادي الهلال السعودي قد ضرب موعداً مع الترجي التونسي عقب التتويج باللقب القاري الآسيوي على حساب أوراوا ريدز الياباني بينما توج الترجي على حساب الوداد المغربي.