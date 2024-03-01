الهلال يقلب الطاولة على الاتحاد ويبتعد بصدارة الترتيب!

الهلال نجح في الفوز بعدما كان متأخرًا بالقرب من نهاية الشوط الأول.

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الهلال نجح في الفوز بعدما كان متأخرًا بالقرب من نهاية الشوط الأول.

حقق الهلال فوزًا هامًا للغاية على نظيره الاتحاد في المباراة التي جمعت بينهما ضمن لقاءات الجولة الـ 22 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

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الفوز جاء على ملعب "المملكة أرينا"، وبعد أن تأخر الهلال في الدقيقة الـ 12 من عمر المواجهة بهدف سجله الفرنسي نجولو كانتي.

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تعادل الهلال عن طريق صالح الشهري في الدقيقة الـ 39 من عمر المواجهة، قبل نهاية الشوط الأول بدقائق قليلة بعد أن استحوذ وسيطر وأهدر عدة كرات.

في الشوط الثاني ترجم الزعيم سيطرته وخطورته لأهداف أكثر، حيث سجل مالكوم بصناعة سافيتش في الدقيقة الـ 59 قبل أن يضيف سعود عبد الحميد الهدف الثالث في الدقيقة الـ 67 وأيضًا بصناعة النجم الصربي.

تلك النتيجة تمنح الهلال ثلاث نقاط جديدة في مشواره نحو استعادة لقب دوري روشن السعودي للمحترفين، حيث وصل للنقطة رقم 62 في المركز الأول بفارق تسع نقاط عن أقرب منافسيه النصر وقبل 12 جولة من النهاية.

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بينما تجمد رصيد العميد عند النقطة رقم 37 في المركز الخامس، بفارق نقطتين عن التعاون صاحب المركز الرابع وست نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثالث.

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