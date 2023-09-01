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الهلال يقلب الطاولة على الاتحاد برباعية في ليلة تألق ميتروفيتش

بلال محمد
Aleksandar Mitrovic Hilal Ittihad SPL 2023-2024Getty Images
الإتحاد vs الهلالالإتحادالهلالدوري روشن السعودي

الهلال يحسم كلاسيكو السعودية في مباراة درامية...

حسم الهلال، كلاسيكو الكرة السعودية، أمام الاتحاد بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، ضمن مباريات الجولة الخامسة من بطولة دوري روشن السعودي لموسم 2023-24.

الهلال خطف الصدارة بشكل مؤقت من الأهلي بعد وصوله إلى النقطة 13، وبفارق نقطة عن الراقي الذي يتبقى له مباراة، ونقطة عن الاتحاد صاحب المركز الثالث.

الاتحاد افتتح أهداف المباراة في الدقيقة 16 من الشوط الأول، بتمريرة سحرية وصلت إلى رومارينيو، الذي دخل إلى منطقة جزاء الهلال ووضع الكرة في مرمى بونو.

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وسريعًا اشتغل كلاسيكو الكرة السعودية، بالتعادل بعد عرضية من الجانب الأيمن قابلها ميتروفيتش بتسديدة من لمسة واحدة على الطاير في شباك جروهي.

وفي الدقيقة 29، وصلت تمريرة إلى رومارينيو داخل منطقة جزاء الهلال، ولكن ياسين بونو تقدم في الوقت المناسب وحافظ على التعادل وتصدى لتسديدة النجم البرازيلي.

المباريات التالية

وفي الدقيقة 38، استلم كريم بنزيما كرة داخل مربع العمليات لفريق الهلال، ووضع الكرة ببراعة في المرمى، بعد لعبها بكعب القدم، معلنًا عن الهدف الثاني للعميد.

وفي الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدل الضائع، أخطأ سافيتش في ابعاد الكرة داخل منطقة جزاء الهلال، ليستغلها عبد الرزاق حمد الله، الخالي تمامًا من الرقابة ويضع الكرة في الشباك لينتهي الشوط الأول بتقدم الاتحاد بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

وبعد مرور ربع ساعة من الشوط الثاني، نجح ميشيل ديلجادو، في إرسال عرضية من الجانب الأيمن، ارتقى ميتروفيتش لها ووضعها في المرمى برأسية قوية.

وبعد مرور ثلاث دقائق، انفرد ميشيل بمرمى الاتحاد ولكنه سقط بعد تدخل مدافع الاتحاد معه، ويحتسب الحكم ركلة جزاء للهلال، يتقدم لها ميتروفيتش، وينفذها بقوة في الزاوية اليسرى، ليسجل الهاتريك له والتعادل لفريقه.

وقبل نهاية الوقت الأصلي للشوط الثاني بـ 20 دقيقة، تبادل لاعبي الهلال التمريرات، انتهت بكرة طولية داخل منطقة جزاء الاتحاد تم تمريرها إلى سالم الدوسري الذي سدد الكرة في المرمى، ليقلب الهلال الطاولة على الاتحاد ويتقدم للمرة الأولى في اللقاء.

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