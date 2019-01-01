الهلال يُعلن إصابة مهاجمه قبل مواجهة العين في دوري أبطال آسيا

مباراة حاسمة في البطولة القارية

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلن الهلال السعودي وعبر حسابه الرسمي على تويتر إصابة مهاجمه عبد الرحمن اليامي، ذلك خلال تحضيرات الفريق لمواجهة العين الإماراتي في دوري أبطال آسيا.

وواصل النادي السعودي تدريباته التي حضرها يوم أمس الجمعة الرئيس الجديد عبد الله الجربوع ونائبه عبد الرحمن النمر، وتضمن المران تدريبات فنية وتكتيكية ومناورة (مباراة تدريبية) على كامل الملعب.

صحيفة | الأهلي والهلال الأكثر تأخرًا في دفع الرواتب، والنصر دون متأخرات

وغاب المدافع ألبرتو بوتيا عن التدريبات لتواجده في العيادة لتلقي العلاج المناسب عقب إصابته في الكتف خلال مواجهة التعاون الأخيرة، وقد أعلن الهلال تعرض اليامي لإصابة في رباط الركبة الجانبي.

وشهد المران تواجد لاعب الفريق السابق "جاسم الهويدي" الذي التقى إدارة النادي ولاعبيه.

ويلتقي الهلال مع ضيفه العين على ملعب محيط الرعب مساء الإثنين، ويتصدر الفريق السعودي مجموعته الآسيوية بـ9 نقاط فيما يتذيلها العين بنقطتين فقط.