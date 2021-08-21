الهلال يضع جارديم أمام خيارين بشأن الصفقة المتبقية

تعرف على موقف الهلال الأخير من التعاقدات

كشف الإعلامي الرياضي، عبد العزيز المريسل، عن كواليس دارت داخل نادي الهلال خلال الساعات الماضية، ما بين الإدارة برئاسة فهد بن نافل، والمدرب البرتغالي ليوناردو جارديم، بشأن صفقات الزعيم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

إدارة الهلال تبحث عن استكمال صفقاتها خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك لإعداد الفريق بشكل جيد للموسم الجديد، وأيضًا استكمال مباريات بطولة دوري أبطال آسيا.

ماذا دار بين إدارة الهلال وليوناردو جارديم؟

المريسل كتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، يكشف خلالها ما حدث بين إدارة الهلال وليوناردو جارديم، بشأن الصفقات الصيفية.

وجاء نص تغريدة المريسل كالآتي: "إدارة الهلال تؤكد لجارديم أنها تبذل جهدها للتوقيع مع حارس ومدافع أجنبيان، لكنها لا تعده بالتوقيع مع اثنان معًا في الفترة الصيفية".

وتابع: "ويتعين على جادريم اختيار إما حارس أو مدافع، وأنه إذا اختار حارس أجنبي فإنها ربما تستطيع إحضار مدافع مواليد مع تأجيل صفقة المهاجم للفترة الشتوية".

خاص



ادارة #الهلال تؤكد ل #جارديم انها تبذل جهدها للتوقيع مع حارس و مدافع اجنبيان لكنها لاتعده بالتوقيع مع اثنان معاً في الفترة الصيفية و انه يتعين عليه اختيار اما حارس او مدافع و انه اذا اختار حارس اجنبي فإنها ربما تستطيع إحضار مدافع مواليد مع تأجيل صفقة المهاجم للفترة الشتوية — عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) August 21, 2021

لماذا اختار جارديم حارس مرمى أجنبي؟

يبدو أن المدرب البرتغالي غير مقتنع بمستوى الحارس الأساسي عبد الله المعيوف، وبالتالي أكد على ضرورة تعاقد الهلال مع حارس مرمى أجنبي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكانت بعض التقارير الصحفية قد أشارت إلى أن نادي الهلال يريد التعاقد مع الحارس المصري محمد الشناوي، قائد فريق الأهلي المصري خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ولكن نفت بعض المصادر الصحفية تلك الأخبار، وأكدت على أن الهلال لا يفاوض الحارس المصري خلال الوقت الحالي.

ما هي صفقات الهلال خلال صيف 2021؟

ونجحت إدارة الهلال في إبرام 4 صفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية، بالتعاقد مع حمد اليامي وخليفة الدوسري من القادسية، بالإضافة إلى المالي موسى ماريجا، والبرازيلي ماتيوس بيريرا.

ويسعى الهلال لاستكمال صفقاته بالتعاقد مع حارس مرمى أجنبي، بناء على ما طلبه المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم؛ المدير الفني للزعيم.

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