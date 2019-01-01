الهلال يسدل الستار عن الجهاز المساعد للمدرب لوشيسكو

الطاقم يتكون من جنسيات مختلفة بين إيطالية ويونانية وبرتغالية

فيسبوك تويتر بلال محمد

أعلن مجلس إدارة نادي الهلال السعودي، عن الطاقم المساعد للمدير الفني للفريق الروماني رازفان لوشيسكو.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الهلال، على موقع تويتر، مقطع فيه قام فيه الجهاز المعاون للمدير الفني الروماني، بتقديم أنفسهم للجمهور، وكانوا على النحو التالي:

كريستيانو باتشي إيطالي الجنسية مساعد مدرب، ومعه مواطنه دييجو لونجو مساعد للمدرب، وكونتسانتينيديس بانتيليس يوناني الجنسية مساعد للمدرب.

بينما يشغل الإيطالي ماتيو سباتافورا مهمة مدرب لياقة، ومعه اليوناني جيورجيوس تسوناكاس مدرب لياقة وإعادة تأهيل.

بينما البرتغالي جوزيه موريرا سيكون مدرب حراس المرمى، واليوناني كيرياكوس تسيتيريديس، محلل تقني.

ويقيم الهلال، معسكراً تحضيرياً للموسم الجديد، في النمسا يتخلله بعض المباريات الودية، من أجل الاستعداد لاستئناف دوري أبطال آسيا الشهر القادم أمام الهلال، وانطلاق الدوري السعودي في شهر سبتمبر.