الهلال يسخر من برشلونة في فيديو تقديم روبن نيفيش

الفريق السعودي تفوق على نظيره الإسباني وفاز بالنجم البرتغالي

أعل الهلال رسميًا مساء أمس تعاقده مع البرتغالي روبن نيفيش نجم وسط وولفرهامبتون الإنجليزي بعد تفوقه في سباق الفوز بتوقيعه على برشلونة.

الصراع بين الناديين كان على أشده وقد حسمه العملاق السعودي لصالحه، ولم يُفوت لفت النظر لتفوقه خلال تقديم اللاعب عبر تويتر.

الهلال نشر مقطع فيديو ظهر في بدايته جملة "روبن نيفيش ينضم إلى برشلونة"، قبل أن يسخر من تلك الجملة ويظهر اللاعب في الفيديو مرتديًا قميص الهلال الأزرق.

الفريقان السعودي والإسباني كانا قد دخلا في منافسة أخرى للتعاقد مع ليونيل ميسي بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان لكن إنتر ميامي سحب البساط من تحت قدميهما وحسم الصفقة لصالحه.

الهلال مرتبط بعدد آخر من اللاعبين أبرزهم روميلو لوكاكو وسيرخيو راموس وسيرجيو بوسكيتس.