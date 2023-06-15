الهلال يستعد للتعاقد مع دي خيا .. ويمنح الأهلي فرصة ذهبية لضم هذا الثلاثي!

أحمد فرهود
David de Gea Manchester United 2022-23Getty
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الهلال قد يمنح النادي الأهلي فرصة ذهبية في الميركاتو الصيفي الحالي

على الرغم من امتلاكه ثنائي كبير في حراسة المرمى؛ وهما عبدالله المعيوف ومحمد العويس، إلا أن نادي الهلال، يستعد لضم نجم عالمي، في هذا المركز.

المعيوف قدّم مستويات مبهرة، تحديدًا في العامين الماضيين، بينما لم يشارك العويس كثيرًا مع الزعيم الهلالي، منذ الانضمام إليه من الأهلي، في يناير 2022.

ووفقًا للإعلامي الرياضي بيدرو ألميدا، قرر نادي الهلال، التعاقد مع الحارس الإسباني دافيد دي خيا، نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، والذي قيل إن صندوق الاستثمار السعودي، تفاوض معه بالفعل، خلال الأيام الماضية.

وكشف ألميدا في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، عن أن الهلال، يجهز عرضًا رسميًا لتقديمه إلى دي خيا؛ من أجل حسم الصفقة، خاصة أن عقده مع اليونايتد، ينتهي في 30 يونيو الجاري.

المثير في الأمر أن النادي الأهلي، سيكون أكبر المستفدين من تعاقد الزعيم مع الحارس الإسباني؛ لأنه قد يعني التخلي عن المعيوف والعويس، أو أحدهما على الأقل.

وفي ظل بحث الفريق الأهلاوي، عن حارس مرمى كبير، بعد العودة إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، قد يحصل على أحدهما في الصيف الحالي، كما سيكون الطريق مفتوح أمامه أيضًا؛ لحسم التعاقد مع الفرنسي هوجو لوريس، والذي ارتبط اسمه بالهلال وقلعة الراقي سابقًا.

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