الهلال يُخطط لتوثيق إنجازه الضخم بطريقة خاصة

الهلال تُوج بالدوري السعودي لـ3 مرات متتالية

تُخطط إدارة الهلال لتوثيق إنجاز الفريق بالفوز بالدوري السعودي لـ3 مرات متتالية بطريقة خاصة، حسبما كشفت صحيفة الجزيرة السعودية.

الزعيم استطاع العودة من الخلف والتفوق على الاتحاد في صراعهما الشرس لللفوز بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي، وقد تُوج هذا الموسم كذلك بدوري أبطال آسيا وكأس السوبر السعودي وخسر نهائي كأس الملك أمام الفيحاء.

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الجزيرة كشفت عن تخطيط الإدارة الهلالية لإصدار تذكارات وميداليات وشعارات وقمصان تحمل صورة كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين التي تُوج بها الفريق 3 مرات متتالية في إنجاز يحدث لأول مرة في تاريخ الدوري السعودي بنظامه المعتمد على تجميع النقاط.

وسيطرح الهلال هذه التذكارات الخاصة في متاجر النادي ونقاط البيع في جميع مناطق السعودية، وذلك بعدما يتم توثيقها وتسجيلها لدى الجهات المختصة، وكذلك سيتم تقديم بعضها كهدايا رمزية وتذكارية لضيوف النادي وداعميه.

الهلال بصدد الإعلان رسميًا عن تجديد عقد مدربه رامون دياز الذي قاد ريمونتادا الفريق في الدوري السعودي، حيث ينتهي عقده بنهاية الموسم وسيتم تمديده لعام إضافي مع إمكانية التمديد لعام آخر.

يُشار إلى أن هذا القب هو الـ18 في تاريخ الهلال في الدوري السعودي، وهو الرابع له خلال السنوات الخمسة الأخيرة، حيث خسر فقط لقب 2018-2019 لصالح النصر.