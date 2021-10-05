الهلال يتوصل لاتفاق مع الدوسري، وتلك تفاصيل العقد الجديد

الهلال نجح في الحفاظ على نجمه السعودي

نجح الهلال في التوصل لاتفاق مع نجمه السعودي سالم الدوسري على تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، وقد كشف الصحفي الرياضي وليد الصعيري عن كافة التفاصيل الخاصة بالعقد الجديد.

صاحب الـ30 عامًا يُعد من أبرز نجوم الهلال والمنتخب السعودي، وقد فرض نفسه على التشكيل الأساسي للفريق مع جُل المدربين الذين عمل معهم رغم وجود عدد من النجوم الأجانب القادرين على شغل مركزه مثل سيباستيان جيوفينكو ولوسيانو فييتو وأندريه كاريلو وموسى ماريجا.

ما هي تفاصيل عقد الدوسري الجديد مع الهلال؟

الصعيري أوضح أن إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل اتفقت مع سالم الدوسري على تجديد العقد لمدة 4 مواسم قادمة، ولم يُوضح صحفي صحيفة الرياضية إن كان العقد سيتضمن الموسم الجاري أم يبدأ من صيف 2022.

وأضاف أن الدوسري سيحصل على 13 مليون ريال سعودي سنويًا، بما يعني أن قيمة العقد الإجمالية خلال السنوات الأربعة ستصل إلى 52 مليون ريال سعودي.

وعلق الصعيري على تجديد العقد قائلًا "الحقيقة أن أي لاعب وجود في الهلال مستحيل أن يخرج منه".

ما هي مسيرة الدوسري مع الهلال؟

الجناح السعودي بدأ اللعب مع الفريق الأول للهلال عام 2011 بعدما تدرج خلال الفئات السنية، ولم يُغير القميص الأزرق أبدًا باستثناء فترة 6 أشهر لعبها معارًا مع فياريال الإسباني خلال موسم 2017-2018.

الدوسري لعب مع الهلال في جميع البطولات 261 مباراة، سجل خلالها 51 هدفًا وقدم لزملائه 44 تمريرة حاسمة.

وتُوج اللاعب مع الهلال بالعديد من الألقاب على رأسها دوري أبطال آسيا 2019 والدوري السعودي 4 مرات وكأس خادم الحرمين الشريفين 3 مرات بجانب كأس السوبر السعودي مرتين.