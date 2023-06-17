الهلال يتفق مع نجم تشيلسي .. خطوة واحدة قبل الإعلان عن الصفقة

صفقة عالمية كبرى في الطريق إلى نادي الهلال استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2023-2024.

بات نادي الهلال، على بُعد خطوة واحدة فقط، من حسم أولى صفقاته العالمية، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2023-2024.

الهلال لم يستطع تسجيل أي صفقات جديدة، في صيف 2022 ويناير 2023؛ على خلفية قضية حرمان الفريق الأول لكرة القدم من الصفقات؛ بسبب قضية تجديد عقد النجم الدولي محمد كنو.

الإعلامي الرياضي إكرام كونور أعلن توصل الإدارة الهلالية، إلى اتفاق على "البنود الشخصية"، مع النجم السنغالي كاليدو كوليبالي، قلب دفاع تشيلسي الإنجليزي؛ لضمه إلى صفوفه في الصيف الحالي؛ بعد موافقة اللاعب.

وكشف كونور عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، عن أن الهلال، سيبدأ التفاوض مع إدارة تشيلسي في الساعات القادمة؛ لحسم الصفقة بشكل رسمي.

جدير بالذكر أن كوليبالي انضم إلى العملاق الإنجليزي، في صيف العام الماضي "2022"، مقابل 40 مليون يورو تقريبًا؛ وفي عقد حتى يونيو 2026.