الهلال يتعاقد مع مساعد البرتغالي جوزيه مورينيو

مساعد مورينيو يتولى مهمة تدريب الهلال

أعلن نادي الهلال، عن التعاقد مع ريكاردو فورموسينيو، مساعد البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني الحالي لفريق توتنهام الإنجليزي، من أجل قيادة الفريق الفترة المقبلة.

وأشار نادي الهلال السوداني عبر بيانًا رسميًا، إلى أنه تم حسم ظهر الخميس ملف تدريب الفريق، حيث تم الإعلان رسميًا عن التعاقد مع المدرب البرتغالي ريكاردو فورموسينيو، لتولي قيادة الفريق.

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وأضاف البيان أن التعاقد أتى بعد تواصل مستمر ومشاورات مكثفة تكللت بالوصول لاتفاق مع المدرب البرتغالي، حيث تم التوقيع على العقد الخميس، حيث سيصل إلى العاصمة السودانية الخرطوم الأسبوع القادم.

واختتم الهلال بيانه قائلًا: "الجدير بالذكر أن عقد المدرب وطاقمه برعاية كاملة من معالي المستشار تركي آل الشيخ، الرئيس الفخري لنادي الهلال".

جاء تعاقد نادي الهلال مع مساعد مورينيو، بعد التراجع عن التعاقد مع المدرب المصري حمادة صدقي، الذي تواجد في السودان من أجل توقيع العقد، قبل أن يتم إلغاء الاتفاق بناء على رغبة الجماهير.

فورموسينيو سبق له وتولى مهمة تدريب فريقي فييرينسي وسانتا كلارا البرتغاليين، ثم الخليج السعودي، حيث كانت آخر محطاته كمساعد لمواطنه مورينيو في صفوف مانشستر يونايتد وتوتنهام بإنجلترا.