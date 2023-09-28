الهلال يترقب .. زيدان في الرياض قريبًا واتفاق محتمل مع السعودية

تطورات جديدة في مستقبل الأسطورة زين الدين زيدان

SHAHID

يوم بعد الآخر، يزداد ارتباط اسم المدير الفني الفرنسي "الأسطورة" زين الدين زيدان، بالمملكة العربية السعودية.

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أمس الأربعاء.. كشف الإعلامي الرياضي سعود الصرامي، عن محادثات بين نادي الهلال، ووكيل أعمال زيدان، لمعرفة موقف الأسطورة الفرنسية، من قيادة الفريق الأول لكرة القدم، خلفًا للبرتغالي جورج جيسوس.

واليوم الخميس.. أعلن الإعلامي الرياضي طلال العتيبي، تواجد زيدان في المملكة العربية السعودية، قريبًا.

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وكتب العتيبي عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "مؤكد.. المدرب زيدان، متواجد الأسبوع القادم، في الرياض".

لكن.. حضور المدير الفني الفرنسي إلى الرياض، قد لا يكون من أجل الهلال، وإنما للاتفاق على قيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي مارسيليا الفرنسي.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "فوت ميركاتو"، اليوم الخميس، قد يوافق زين الدين زيدان، على تدريب مارسيليا، في حال نجاح المملكة العربية السعودية، في الاستحواذ على النادي الفرنسي العملاق.

وأشارت الصحيفة، إلى أن زيدان رفض في وقتٍ سابق، تدريب مارسيليا، لعدم اقتناعه بالمشروع الرياضي للنادي؛ إلا أنه قد يتراجع عن هذا القرار، في حال الاستحواذ السعودي.

والحديث عن تدريب زيدان لمارسيليا؛ يأتي في الوقت الذي أعلن فيه النادي الفرنسي أمس الأربعاء، التعاقد مع المدير الفني الإيطالي جينارو جاتوزو؛ لمدة موسم وحيد.

جدير بالذكر أن زيدان الذي حقق دوري أبطال أوروبا، 3 مرات كـ"مدرب" مع ريال مدريد الإسباني، لا يرتبط بعقد مع أي فريق، منذ يونيو 2021.

SHAHID