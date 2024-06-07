الهلال يتخذ القرار .. "الاستغناء" عن هذا الخماسي نهائيًا!

الكشف عن أسماء الراحلين عن الهلال..

قرر مجلس إدارة نادي الهلال السعودي، "الاستغناء" عن عددٍ من نجوم الفريق الأول لكرة القدم، خلال الميركاتو الصيفي القادم.

الهلال كتب التاريخ في موسم 2023-2024؛ بالتتويج بالثلاثية المحلية "دوري روشن للمحترفين، كأس خادم الحرمين الشريفين، السوبر السعودي"، وبدون أي هزيمة.

ووفقًا للإعلامي الرياضي أحمد العجلان عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الجمعة، سمحت الإدارة الهلالية، لخمسة من لاعبي الفريق الأول، بالرحيل.

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هذا الخماسي؛ هم حارس المرمى حبيب الوطيان، ثنائي قلب الدفاع محمد جحفلي ومتعب الحربي، متوسط الميدان عبدالإله المالكي والمهاجم صالح الشهري.

ولم يكشف العجلان، عن "مصير" سلمان الفرج، قائد الزعيم الهلالي؛ والذي أثار الجدل بشأن مستقبله، أثناء احتفالات الفريق الأول، بالتتويج بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين.

جدير بالذكر أن الثنائي البرازيلي ميشايل ديلجادو ورينان لودي، لا يزال مستقبليهما غير واضح أيضًا، في ظل أنباء عديدة عن رغبة الإدارة، في الاستغناء عنهما.