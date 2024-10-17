"الكشف عن موقفه من قمة العين الآسيوية!" .. الهلال يعلن طبيعة إصابة ياسين بونو رسميًا

اللاعب أصيب مع المنتخب المغربي..

أعلن نادي الهلال السعودي بشكل رسمي، مساء اليوم الخميس، طبيعة "إصابة" نجمه المغربي ياسين بونو، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم.

بونو تعرض للإصابة في "العضلة الخلفية"، خلال فوز منتخب المغرب على جمهورية إفريقيا الوسطى (5-0)، مساء يوم السبت الماضي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2025.

وبعد هذه المباراة.. ذكرت تقارير مغربية أن حارس الزعيم الهلالي، البالغ من العمر 33 سنة، سيغيب عن الملاعب لفترة تتراوح بين 14 يومًا إلى ثلاثة أسابيع.

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وفي هذا السياق.. كشف الهلال عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، عن أن بونو خضع لفحوصات طبية في الساعات الماضية؛ أثبتت إصابته بـ"تمدد" في العضلة الخلفية.

ولم يوضح الزعيم "المدة" التي سيغيبها ياسين بونو؛ إلا أن الدكتور ثامر الشهرني، أخصائي العلاج الطبيعي وإصابات الملاعب، طمأن جمهور نادي الهلال.

الشهراني أكد عبر حسابه الرسمي بـ"إكس"، أن "التمدد" في العضلة الخلفية من نوعية الإصابات البسيطة، وخصوصًا بالنسبة لحراس المرمى.

وأشار أخصائي العلاج الطبيعي إلى أن بونو، سيكون قادرًا على المشاركة في قمة الهلال والعين الإماراتي، مساء يوم الإثنين القادم، وذلك باستخدام "اللاصق" على العضلة؛ حيث سيكون قد مر 9 أيام على الإصابة.

وعلى الرغم من ذلك.. نوه ثامر الشهراني إلى أن الجهاز الطبي للهلال، قد يفضل عدم المغامرة بالحارس المغربي في مباراة العين؛ والانتظار حتى شفائه بشكل تام.

جدير بالذكر أن الهلال سيواجه الفيحاء، مساء غدٍ الجمعة، ضمن منافسات الأسبوع السابع من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، على أن يضرب موعدًا ناريًا ضد العين، في دولة الإمارات العربية المتحدة، يوم الإثنين القادم، في الجولة الثالثة من بطولة النخبة الآسيوية.