الهلال وكاريلو .. البيروفي "حافظ غير فاهم!"

بين الحين والآخر، تخرج المناشدات من بيرو إلى الرياض، حيث يقطن البيروفي أندريه كاريلو؛ جناح أيمن نادي الهلال، هدفها الأول إخراجه من الوطن العربي بأكمله وليس السعودية بعينها.

آخر المنضمين للمناشدات، قبل يومين، كان كلاوديو بيتزارو؛ نجم بيرو السابق، الذي طالب كاريلو بالبحث عن تجربة جديدة في إحدى الدوريات الأوروبية الكبرى، رافضًا قبوله بخوض تجربة "قليلة المستوى" – على حد تعبيره – رغم قدرته على اللعب في الدوري الألماني أو الإنجليزي.

وقبل فترة أيضًا، استعجب خوان كارلوس؛ المدير الفني للاتحاد البيروفي لكرة القدم، من موافقة صاحب الـ30 عامًا على البقاء في الهلال كل هذه الفترة، مرشحًا إياه للعب في ريال مدريد الإسباني أو مانشستر سيتي أو آرسنال الإنجليزيين.

لكن جاء الرد من كاريلو ساخرًا من كارلوس، قائلًا: "الآن عرفت لماذا يلقبونك بالأعمى!" (طالع التفاصيل)، وهكذا دائمًا ما يرد اللاعب على محاولات التقليل من تجربته مع الزعيم، رافضًا ربط الأمر بالمال، ومشددًا على ارتفاع مستوى المنافسة بالمملكة.

أما أكبر المعارضين له فهو الأرجنتيني ريكاردو جاريكا؛ المدير الفني لمنتخب بيرو، والذي طالبه مرارًا وتكرارًا بإنهاء تجربته في القلعة الزرقاء، حتى أنه أعرب عن خيبة أمله من موافقته على الانضمام للهلال في صفقة بيع نهائي من بنفيكا البرتغالي في عام 2019. (طالع التفاصيل)

لكن حقيقة الأمر أنها ربما نغمة محفوظة يرددها البيروفيون فقط، بمبدأ "حافظ غير فاهم"، يتحدثون دون إطلاع على الطفرة الكبيرة التي حدثت في الدوري السعودي في السنوات الأخيرة، دون الإطلاع على الأندية المسيطرة على آسيا والتي على رأسها الهلال، دون حتى معرفة بالأندية التي تشارك في كأس العالم للأندية، فالزعيم حاضر في نسختين بآخر ثلاث سنوات، فعن أي تجربة قليلة المستوى يتحدثون؟!

لا ينكر أحد الفارق بين الدوري السعودي والدوريات الأوروبية الكبرى، فارق واضح للعيان، لكن في الوقت نفسه، لا يمكن الحديث بهذا التقليل عن الزعيم والدوري السعودي، خاصةً في الأربع سنوات الأخيرة على الأقل، مع انضمام عدد كبير من اللاعبين الأجانب لمختلف الفرق وارتفاع مستوى اللاعبين المحليين.

لكن لنسير معهم على الخط نفسه، ونطلعكم على أرقام اللاعب مع منتخب بلاده خلال فترة تواجده بالدوري البرتغالي والدوري الإنجليزي، مقارنةً بأرقامه وهو بقميص الزعيم..

كاريلو لعب لبنفيكا البرتغالي وواتفورد الإنجليزي خلال عامي 2016 و2017 ونصف 2018، خلال هذه الفترة خاض 12 مباراة مع منتخب بيرو، بواقع 875 دقيقة أي 72.9 دقيقة في المباراة الواحدة، وغاب عن خمس مباريات أخرى.

وخلال تلك الفترة، كانت حصيلته في الأهداف تسجيلًا وصناعة، هدفين مسجلين ولم يصنع أي أهداف.

أما خلال الثلاث سنوات ونصف التي قضاها مع الهلال حتى الآن، فشارك بها في 21 لقاء مع بيرو، بواقع 1697 دقيقة أي 80.8 دقيقة في اللقاء الواحد، وغاب عن ست مباريات ما بين إصابات وجلوس على مقاعد البدلاء.

وبتلك المباريات، أحرز خمسة أهداف، وصنع ثلاثة آخرين.

إذًا إذا كان حقًا مستوى كاريلو قد تراجع بانضمام للهلال، لماذا يشارك بصفة مستمرة مع بيرو؟!، لماذا يتم استدعائه في كافة المعسكرات؟!

قد تستغل الصحافة البيروفية استبعاده من قائمة النسخة الماضية من دوري أبطال آسيا لصالحها، للترويج للمناشدات التي طالما أطلقتها، لكن من الأولى أن يتحدثون عن إصرار الجهاز الفني لمنتخب بلادهم على استدعائه رغم أنه يلعب في دوري منخفض المستوى كما يرددون!، فبأي منطق تنتقدونه ثم تعتمدون عليه كلاعب أساسي؟!

أخيرًا، مؤكد لن يكون كلاوديو بيتزارو آخر المطالبين لكاريلو بالرحيل عن الهلال، لكن ندعوهم لمتابعة مباريات الزعيم وكاريلو في كأس العالم للأندية 2021 في فبراير المقبل، لعلهم يعرفون نبذة بسيطة عن الهلال.

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