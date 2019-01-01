الهلال يستعيد سالم الدوسري ولوشيسكو يُواجه عرعر بالبدلاء

عاد سالم الدوسري لتدريبات الهلال بعد تعافيه من النزلة المعوية التي أصابته قبل مواجهة الفتح في الدوري السعودي

تعافي سالم الدوسري نجم الهلال من النزلة المعوية التي أصابته قبل مواجهة الفتح في الدوري السعودي، وسينضم اليوم لتدريبات الفريق الجماعية.

وكان اللاعب قد غاب عن لقاء الجولة التاسعة في دوري كأس محمد بن سلمان والذي انتهى بالتعادل 3-3 بين الهلال والفتح.

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من جانب آخر، واصل الفريق تحضيراته لمواجهة عرعر مساء غدٍ الإثنين ضمن دور الـ64 من كأس خادم الحرمين الشريفين، ومن المتوقع أن يخوض المدرب رازفان لوشيسكو اللقاء باللاعبين البدلاء.

ويعود هذا القرار لسعي المدرب على إراحة المجموعة الأساسية استعدادًا لمباراة نهائي دوري أبطال آسيا يوم 9 نوفمبر القادم، وكذلك لمنح الفرصة للاعبين الذين لا يلعبون بصفة أساسية للظهور على الملعب.