"الهلال وراء استبعاد كاريلو من بيرو"

ما السبب وراء استبعاد كاريلو من منتخب بيرو؟

خرج الإعلامي الرياضي سطام الثقيل، بتعليق مثير للجدل، على استبعاد لاعب نادي الهلال أندرية كاريلو، من صفوف منتخب بيرو، بالتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022 في قطر.

وقرر الجهاز الفني لمنتخب بيرو استبعاد كاريلو من صفوفه، وذلك لأسباب فنية، ليغيب عن مواجهات تشيلي وبوليفيا والأرجنتين.

سطام الثقيل، نشر تغريدة مثيرة للجدل عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" يسخر فيها من الشائعات التي تخرج من جماهير نادي النصر تجاه لاعبي الهلال.

وجاء نص التغريدة كالآتي: "مخرج للمساحات الصفراء، إدارة الهلال طالبت منتخب بيرو باستبعاد كاريلو، لكي تخفي حقيقة خلافه مع الهلال وغيبها، أعتقد تمشي ولا لا؟".

سخرية الثقيل جاءت، بعد الشائعات التي انتشرت خلال الأيام الماضية، حول وجود أزمة بين البرازيلي ماتيوس بيريرا وإدارة الهلال، ورغبة اللاعب في فسخ تعاقده والرحيل.

وكانت بعض التقارير الصحفية، قد أشارت إلى أن كاريلو يرغب في الرحيل عن نادي الهلال منذ فترة، وخوض تجربة جديدة والعودة إلى أوروبا من جديد.

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ولعب منتخب بيرو مباراته أمام تشيلي، واستطاع أن يحقق الفوز بهدفين دون رد، سجل النجم كريستيان كويفا، لاعب الفتح الهدف الأول، بينما سجل الهدف الثاني سيرجيو بينيا لاعب إيمن الهولندي.