الهلال والنصر يشعلان "البوليفارد" في موسم الرياض

من داخل الملعب، إلى المقاهي في بوليفارد رياض سيتي، هكذا انتقلت المنافسة بين الغريمين الهلال والنصر، بعد أن قامت الشركة المشغلة بتجهيز "كافيهات" للناديين الكبيرين.

ودائمًا ما تكون المنافسة بين الهلال والنصر كبيرة داخل الملعب وفي كل البطولات، خاصة بين جماهير الناديين على مدار السنوات الماضية.

وأشارت صحيفة "الاقتصادية" السعودية إلى أن الشركة المشغلة في موسم الرياض، قامت بتجهيز مقهى حمل اسم نادي الهلال، وآخر لنادي النصر، من أجل جذب جماهير الغريمين.

ومن المقرر أن تستمر المقاهي لمدة 5 مواسم، حتى بعد انقضاء الموسم الحالي لموسم الرياض، حيث سيتاح للجماهير مشاهدة المباريات مع إمكانية التسوق من المنتجات المفضلة للناديين.

وقامت الشركة المشغلة لمقاهي الهلال والنصر اللذين يتكونان من ثلاثة طوابق، بتسع شاشات تلفزيونية، بينهما شاشتان عملاقتان، سيتم عرض مباريات الفريقين من خلالهما.

مقهى النصر وضع قائمة تبدأ أسعارها من 300 ريال كهد أدنى للشخص الواحد تشمل العشاء والقهوة، بينما تبدأ أسعار الهلال من 250 ريالًا كحد أدنى، بفارق 50 ريالًا عن النصر.

بعد وصفهم بـ"العاهرة" .. النصر ينتفض رسميًا من أجل جماهيره

ووضع كل مقهى للناديين الهلال والنصر حوالي ألف منتج للجماهير، تتمثل في قمصان الناديين والأكواب وورق البلوت وغيرها من المنتجات التي تحمل شعار الناديين.