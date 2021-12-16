الهلال والنصر: مباشر لحظة بلحظة

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الهلال 0 × 2 النصر

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90+6' نهاية مباراة ديربي الرياض بفوز النصر على الهلال بهدفين دون رد.

90+1' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول، النصر أنهاها بالهدف الثاني في الوقت القاتل من المباراة، أندرسون تاليسكا استغل هجمة مرتدة، وانفرد بالكرة من منتصف الملعب في ظل الضغط الهلالي، ووضع الكرة في الشباك بهدوء.

هدددددف!⚽️

د90+1' الهدف الثاني لـ النصر عن طريق تاليسكا



الهلال 0 × 2 النصر#الهلال_النصر⁩

⁧#قنوات_SSC pic.twitter.com/MwwKBg7HqT — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 16, 2021

90' حكم المباراة يحتسب خمس دقائق كوقت بدل من الضائع في شوط المباراة الثاني.

80' النصر يواصل نجاحه الدفاعي حتى الآن، ويتقدم في النتيجة بهدف دون رد، مع عدم وجود أي خطورة من الفريقين على المرمى خلال الشوط الثاني.

70' محاولات الهلال القليلة هجوميًا والمعتمدة على العرضيات لا تشكل أي خطورة في ظل تألق دفاع النصر في إبعاد الكرة عن مناطقهم.

60' النصر لا يزال متقدمًا في النتيجة حتى الآن، وإن كان الهلال هو المستحوذ على الكرة في الدقائق الماضية، لكن دون خطورة تذكر.

50' نوايا الهلال واضحة في الدقائق الأولى من شوط المباراة الثاني، في ظل السيطرة على الكرة ومحاولة تهديد مرمى النصر، لكن حتى الآن دون خطورة حقيقية.

46' انطلاق الشوط الثاني من المباراة.

45+5' نهاية الشوط الأول بتقدم النصر بهدف دون رد.

45+2' فرحة جماهير الهلال لم تكتمل، بعد أن قرر الحكم إلغاء الهدف بداعي وجود خطأ على ماثيوس بيريرا أثناء التحضير للهدف، إلى جانب منح اللاعب بطاقة صفراء.

45+1' جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول، الهلال يتعادل عن طريق جوميس، بعد خطأ من دفاع النصر في التعامل مع الكرة، لتصل إلى المهاجم الفرنسي الذي وضع الكرة في الشباك.

45' الحكم يحتسب دقيقة واحدة وقت محتسب بدل ضائع.

39' جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول، النصر يتقدم بالهدف الأول عن طريق فنتسنت أبو بكر، الذي راوغ مجموعة من مدافعي الهلال وأطلق تسديدة من داخل منطقة الجزاء، غالطت المعيوف وسكنت الشباك.

هدددددف!⚽️

د39' الهدف الأول لـ النصر عن طريق فنسنت ابو بكر



الهلال 0 × 1 النصر#الهلال_النصر⁩

⁧#قنوات_SSC pic.twitter.com/HjnqI3ANGP — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 16, 2021

35' الدقائق الماضية شهدت حصول جوميس على بطاقة صفراء من جانب الهلال، وأيمن يحيى على بطاقة صفراء من جانب النصر، في خطئين مختلفين.

30' التعادل السلبي يسيطر على اللقاء، وإن كان الهلال بدأ السيطرة على الكرة بصورة أكبر في الدقائق الماضية.

25' لا يزال الطابع التكتيكي يغلب على المباراة حتى الآن، والنصر هو الأكثر استحواذًا على الكرة، لكن دون تهديد حقيقي لمرمى الهلال في الدقائق الأخيرة.

20' النتيجة لا تزال على حالها حتى الآن، والنصر يضغط بشكل أكبر في الدقائق الماضية بحثًا عن هدف التقدم.

15' يا ربااااااااااااااااااااااااه، سلطان الغنام حاول خداع عبد الله المعيوف بعد أن لعب كرة عرضية مباشرة في المرمى، لكن حارس الهلال نجح في تحول الكرة إلى ركنية لم تسفر عن خطورة.

11' أووووووووووووووووووووو، راية التسلل تحرم النصر من هدف التقدم، بعد انفراد فنسنت أبو بكر بالمرمى ووضع الكرة في الشباك، لكن مهاجم "العالمي" كان في موقف تسلل.

10' ماذا أضعت يا جوميس؟.. مهاجم الهلال يتلقى كرة عرضية من بيريرا، لكن تعامل معها برعونة شديدة لتصل سهلة إلى حارس النصر.

5' مرور خمس دقائق من عمر المباراة، والتعادل السلبي هو النتيجة السائدة في المباراة، وإن كانت السيطرة على الكرة متبادلة بين الهلال والنصر.

والآن مع صافرة البداية وانطلاق المباراة..

تشكيل النصر:

التشكيل| 4-2-3-1

وليد عبد الله

سلطان الغنام - علي لاجامي - عبد الإله العمري - منصور الشمري

عبد الله الخيبري - علي الحسن

أيمن يحيى - أندرسون تاليسكا - خالد الغنام

فينسنت أبو بكر

تشكيل الهلال:

التشكيل| 4-2-3-1

عبد الله المعيوف

علي البليهي - متعب الفرج - جانج هيو سو -ياسر الشهراني

سلمان الفرج - جوستافو كويلار

موسى ماريجا - ماثيو بيريرا - سالم الدوسري

بافيتيمبي جوميس

ويحتل النصر المركز السابع في جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 17 نقطة، والفوز على الهلال سيمنحه قفزة كبرى في جدول الترتيب.

أما النصر، الذي يعاني بشكل كبير في الموسم الحالي من الدوري السعودي للمحترفين يرى في مباراة الهلال فرصة مثالية من أجل استعادة الثقة وتحسين النتائج.

ويحتل الهلال المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 21 نقطة، ويبتعد بفارق خمس نقاط عن الاتحاد المتصدر الحالي للترتيب، لكن "الزعيم" يملك مباراتين مؤجلتين الأولى منهما أمام النصر.

الهلال يدخل المباراة بهدف حصد النقاط الثلاث من أجل التقدم في جدول ترتيب الدوري السعودي، ومواصلة زحفه نحو المقدمة مع نهاية مبارياته المؤجلة.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة الهلال واالنصر المؤجلة من الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.