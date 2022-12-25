"الهلال والنصر؟ أصبح ضجيج المباراة خارج الملعب أكثر من داخله"

قمة الجولة العاشرة تجمع بين الفريقين مساء غدٍ الإثنين

Shahid

تمنى الناقد الرياضي عبد الثقيل أن تتمتع مباراة النصر والهلال يوم غدٍ الإثنين على مرسول بارك بالمتعة والإثارة داخل الملعب، سواء بالأهداف أو الأداء الجميل بين الطرفين.

النصر الذي يتصدر جدول ترتيب دوري روشن السعودي سيستضيف الهلال على ملعبه في قمة الجولة العاشرة، وقد قال الثقيل أن الضجيج المصاحب للقاء أصبح مرتبطًا بالأحداث خارج الملعب أكثر مما يحدث داخله.

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وأضاف خلال تصريحاته لبرنامج كورة "أتمنى أن تكون المباراة جميلة داخل الملعب، سواء بالأهداف أو المستوى الفني، مواجهات الفريقين دومًا ذات طابع مختلف وتتمتع بتنافسية عالية، لكن في السنوات الأخيرة أصبح الضجيج المرتبط باللقاء خارج الملعب أكثر من داخله".

أوضح "إذ نجد تركيز الإعلام والجمهور بعد المباراة على لقطات لا علاقة لها بالمباراة، أصبح ما يثير المباراة تصريح جدلي أو لقطة مثيرة من لاعب ما لكننا فقدنا الجمال داخل الملعب، نتمنى أن تكون مباراة الغد جميلة ومثيرة وعلى قدر المستوى خاصة أنها متابعة من العديد من الجماهير في الخليج والوطن العربي".

يُشار إلى أن النصر يتصدر جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 22 نقطة بجانب الشباب، فيما يتواجد الهلال ثالثًا بفارق نقطتين، علمًا أن الشباب لعب مباراة أقل من جاريه في الرياض.

Shahid