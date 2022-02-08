الهلال والشباب والراعي الجديد يُنعشون خزينة الاتحاد

يعيش الاتحاد أفضل أيامه حاليًا سواء داخل الملعب أو خارجه، إذ يُحقق الانتصارات المدوية في الدوري السعودي، وقد انتعشت خزينته بعدد من الملايين القادمة من عدة جهات.

صحيفة الرياضية السعودية أوضحت مؤخرًا أن الاتحاد تلقى مليوني ريال سعودي من نادي الشباب مجدولة من صفقة انتقال حارس المرمى فواز القرني لليوث في سوق الانتقالات الصيفي الماضي.

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ويتبقى من قيمة الصفقة مليوني ريال سيدفعهم نادي الشباب قبل استحقاق الكفاءة المالية القادم حسب الاتفاق المبرم بين الناديين.

وانتعشت خزينة الفريق الجداوي كذلك بمبلغ 7.5 مليون ريال سعودي دفعها نادي الهلال، 1.5 مليون قيمة بدل التدريب الخاصة بالمدافع الأيمن سعود عبد الحميد، و6 ملايين هي قيمة شراء الفريق العاصمي للمدة المتبقية من عقد عبد الإله المالكي.

المالكي كان قد وقع للهلال بعد دخوله الفترة الحرة في عقده مع الاتحاد، وكذلك فعل عبد الحميد، وقد اشترى الفريق الأزرق المدة المتبقية من عقدي اللاعبين من العميد.

📝📸| بولت تنضم إلى كوكبة رعاة الاتحاد @Boltksa pic.twitter.com/q2vyQ1PsRy — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) February 8, 2022

نجاحات الإدارة الاتحادية المالية تواصلت اليوم بتوقيع عقد رعاية جديد سيُدر على النادي المزيد من الأرباح.

الراعي الجديد هو شركة بولت السعودية لتوجيه المركبات، وقد كشفت مصادر صحفية سعودية عن امتداد العقد لعام واحد وحصول الاتحاد على 5 ملايين ريال سعودي.