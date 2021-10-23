الهلال والرائد: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر الكتابي لمباراة الهلال والرائد في الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي تقام باستاد الأمير فيصل بن فهد..

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الهلال 1 × 0 الرائد

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53' جوووووووووووووووووووووووووووول الهدف الأول في المباراة لصالح الهلال، بتوقيع فييتو الذي سدد الكرة من لمسة واحدة في الزاوية الضيفة لمرمى الرائد.

46' انطلاق الشوط الثاني من المباراة.

45+1' نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

44' الحكم يحتسب دقيقة واحدة وقت محتسب بدل ضائع.

40' خمس دقائق تفصلنا على نهاية الشوط الأول.

35' أووووووووووه هجمات الرائد الخطرة تستمر، هجمة مرتدة سريعة وصلت إلى فوزير الذي لعب عرضية من الجانب الأيمن قابلها عقيل برأسية ولكنها خرجت إلى ركلة مرمى.

31' أوووووووه أخطر فرص المباراة من نصيب الرائد، ركلة حرة مباشرة لُعبت بشكل سريع وصلت إلى فوزير الذي سدد تسديدة قوية تصدى لها المعيوف وحولها إلى ركنية.

25' لا جديد انحصار اللعب في وسط الملعب دون خطورة من الجانبين.

19' هجمة للهلال، ووصلت الكرة إلى فيتو الذي سدد تسديدة من داخل منطقة الجزاء تصدى لها حارس الرائد.

15' مرور ربع ساعة من الشوط الاول.

9' هدوء في أحداث المباراة وانحصار اللعب في وسط الملعب مع سيطرة هلالية.

5' مرور خمس دقائق من عمر المباراة، والتعادل السلبي يسيطر على النتيجة

والآن مع صافرة البداية وانطلاق المباراة..

تشكيل الرائد:

التشكيل| 3-4-3

ياجو هيريرين

عبد الله الفهد - رينيه - محمد سالم

منصور الحربي - إدواردو - سلطان فرحان - عقيل بلغيث

أحمد الزين - إدير - محمد فوزير

تشكيل الهلال:

التشكيل| 4-2-3-1

عبد الله المعيوف

حمد اليامي - علي البليهي - جانج هيو سو - محمد البريك

سلمان الفرج - محمد كنو

لوسيانو فيتو - ناصر الدوسري - جوستافو كويلار

صالح الشهري

الهلال يدخل المباراة، منتشيًا بفوزه على النصر بهدفين مقابل هدف، ووصوله إلى نهائي دوري أبطال آسيا، وسيعمل على العودة إلى الانتصارات المحلية للمنافسة على صدارة الدوري من جديد.

بينما سيريد الرائد في تلك المباراة، الخروج بنتيجة إيجابية أمام الزعيم تساعده في مشواره بالدوري هذا الموسم، خاصة وأن الفريق يقدم مستويات جيدة حتى الآن في المسابقة.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة الهلال والرائد في الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.