الهلال والباطن: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث ومجريات مباراة الهلال ضد الباطن في الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين 2021-22

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الهلال 0 × 0 الباطن

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب الهلال - الباطن الجمعة 27 أغسطس 2021،

19 محرم 1443 شاهد VIP استاد الملك فهد

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مباريات الجمعة ضمن منافسات الجولة الثالثة



لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين



في بث مباشر #ShahidVIP #الرياضة_على_شاهد_وGOBX https://t.co/FpYDsYtCK0 @mbc_group pic.twitter.com/pAWxJ5sG4i — SHAHID (@ShahidVOD) August 27, 2021

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نهاية الشوط الأول...

رأسية خطيرة من غوميز تعتلي مرمى الباطن#الهلال_الباطن#قنوات_SSC pic.twitter.com/j8McwgIkT9 — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 27, 2021

46' ياربااااااااااااااااه! ناصر الدوسري يرسل عرضية من اليسار يقابلها جوميس برأسية تمر إلى ضربة مرمى.

43' الهلال يعاود الضغط على الباطن الذي يتراجع بدوره.

41' زكريا ينطلق بالكرة في اليمين في مرتدة للباطن ثم يرسل عرضية يبعدها الدفاع.

34' خطيييييييرة للهلال بتسديدة من ماريجا من يسار منطقة الجزاء، ومارتن كامبانيا في الموعد.

31' الدوسري يرسل عرضية من اليسار تمر من الجميع.

30' البريك ينطلق بالكرة في اليمين ثم يرسل عرضية أرضية يبعدها الدفاع.

29' لاعبو الباطن يتبادلون الكرة للمرة الأولى في المباراة.

26' كارييييييوووووووووو يرسل تسديدة من أمام منطقة الجزاء تصل سهلة ليد الحارس كامبانيا.

21' كرة أمامية هلالية تصل إلى ماريجا على يمين منطقة الجزاء، حيث يقابله أنطونيو وتبتعد الكرة لضربة مرمى.

20' تمريرات هلالية بطول وعرض الملعب وتراجع من الباطن.

15' كاريو ينطلق بالكرة في اليمين ثم يرسل عرضية تمر من الجميع إلى ضربة مرمى.

11’ ركنية للهلال من اليسار ينفذه الدوسري بعرضية يبعدها الدفاع.

3’ ماريجا يمرر كرة لجوميس الذي يرسل تسديدة من منطقة الجزاء تمر بجوار القائم.

تسديدة غوميز تمر بجوار القائم الأيسر لمرمى الباطن #الهلال_الباطن#قنوات_SSC pic.twitter.com/4jbpY0LBh7 — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 27, 2021

1’ بداية المباراة...

دقائق وتنطلق صافرة بداية المباراة!

تشكيل الهلال

يبدأ المدرب ليوناردو جارديم بالتشكيل التالي..

التشكيل | 4-2-3-1

ناصر الدوسري - علي البليهي - جانج هيون سو - محمد البريك

جوستافو كويار - سلمان الفرج

سالم الدوسري - موسى ماريجا - أندريه كاريو

بافيتمبي جوميس

تشكيل الباطن

يبدأ المدرب لالاتوفيتش بالتشكيل التالي..

التشكيل | 4-2-3-1

مارتن كامبانيا

محمد ناجي - ريناتو شافيز - ماوريسيو أنطونيو - مسعود الربيعي

زكريا سامي - فري أكوا

يوسف المزيريب - يوسف الجبلي - محمد رايحي

فابيو أبريو

📸| صور من عمليات الإحماء للاعبين pic.twitter.com/jtERcWg7eI — نادي الباطن السعودي (@albatinclub) August 27, 2021

بينما سيعمل الباطن على الخروج بنتيجة إيجابية أمام الزعيم، خاصة أنه يدخل المباراة منتشيًا بفوزه الأخير على حساب أبها، لضمان بداية الموسم بشكل جيد.

الزعيم بدأ الموسم بشكل قوي، واستطاع الفوز في أول مباراتين له بالوقت القاتل، على حساب الطائي ثم التعاون، وسيعمل على مواصلة الانتصارات للتربع على عرش الصدارة، ليحافظ على لقبه.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة الهلال والباطن في الجولة الثالثة من الدوري السعودي.