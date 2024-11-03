فاجأ الجمهور وأشاد بنجم الهلال .. رينارد: لم أتوقف عن متابعة الدوري السعودي وتلك المواهب لفتت نظري

تصريحات مهمة للمدرب العائد للأخضر

فاجأ هيرفي رينارد المدرب العائد لتدريب المنتخب السعودي بعد 18 شهرًا تقريبًا من رحيله عنه الجمهور بتأكيده أنه لم يمتنع عن مشاهدة دوري روشن طوال تلك الفترة.

الاتحاد السعودي لكرة القدم كان قد أقال الإيطالي روبرتو مانشيني وتعاقد مع رينارد مجددًا بعد سوء النتائج في تصفيات آسيا لنهائيات كأس العالم 2026، وقد أكد المدرب الفرنسي أنه يعي تمامًا الوضع الصعب للأخضر في التصفيات لكنه في نفس الوقت يؤمن تمامًا بقدرته على التأهل للمونديال.

وأضاف خلال تصريحاته لحساب المنتخب السعودي عبر منصة إكس "منذ غادرت وأنا أشاهد مباريات الدوري السعودي أسبوعيًا، شاهدت الموسم الماضي وهذا الموسم، ولذا لا يوجد أي شيء يخفى عني في الكرة السعودية، حتى مباريات آسيا أشاهدها، ذلك لأن المنافسة مثيرة وثانيًا لأن اللاعبين الذين كانوا معي يلعبون للأندية الكبيرة. أعرف أوضاع اللاعبين جيدًا، سواء المواهب الصاعدة أو اللاعبين الكبار".

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تابع "هناك الكثير من المواهب الممتازة مثل ثنائي بيرشكوت، مروان الصحفي وفيصل الغامدي، وهي خطوة ممتازة لهما، عبد العزيز العثمان يؤدي جيدًا مع القادسية، شاهدت أمس ضمك وأعبجت بأيمن فلاتة، أستطيع منحك العديد من الأسماء، كنت سعيدًا برؤية محمد القحطاني يُسجل مع الهلال، فقد كان معنا في مجموعة المنتخب".

وأضاف حول لاعب الهلال السابق "سعود عبد الحميد غادر أيضًا ويخوض تجربة مختلفة، لا يلعب مع روما ولكني واثق من قدرته المنافسة في روما".

رينارد أتم بحث اللاعبين على التفاني لصالح المنتخب وبذل أقصى جهدهم لخدمته، مشيرًا إلى أنه لم يكن ليعود لو لم يكن واثقًا من قدرته تحقيق النجاح مع الأخضر.