رينارد لم يكن الخيار الأول .. مدرب الهلال سابقًا رفض "عرض العُمر" من المنتخب السعودي!

مفاجأة كبيرة في كواليس تعيين خليفة روبرتو مانشيني

أعاد الاتحاد السعودي لكرة القدم تعيين هيرفي رينارد مديرًا فنيًا للمنتخب الأول بعد إقالة روبرتو مانشيني، ولكن يبدو أن الفرنسي لم يكن الخيار الأول لرئيس الاتحاد، ياسر المسحل، وأعضاء مجلس إدارته.

الأخضر كان قد خسر أمام اليابان ثم تعادل مع البحرين في آخر جولتين من تصفيات آسيا لنهائيات كأس العالم 2026، مما فجر بركان الغضب والاستياء من المدرب الإيطالي خاصة أن المباراتين لعبتا في جدة، وهو ما أدى في النهاية لفسخ عقده بالتراضي.

المصادر الصحفية كانت قد وضعت قائمة بالمرشحين لخلافة "المانشيو" ضمت أسماءً مثل جورج جيسوس ورامون دياز، ويبدو أن الأخير، الذي خاض تجربة ناجحة جدًا مع الهلال، لم يكن مجرد مرشح بل الخيار الأول للاتحاد السعودي.

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ذلك ما أكده نجله ومساعده، إيميليانو دياز، خلال تصريحاته في المؤتمر الصحفي عقب فوز كورينثيانس على بالميراس في الدوري البرازيلي فجر اليوم الثلاثاء، حيث كشف عن رفضه ووالده عرضًا ضخمًا لرغبتهما الوفاء بالتزامهما وعقدهما مع النادي البرازيلي، والذي ينتهي عام 2025.

دياز قال في المؤتمر الصحفي "لقد حققنا جُل أهدافنا مع النادي، ونحن على تواصل دائم مع المدير التنفيذي، فابينيو سولدادو، ونُخطط للمستقبل رغم بقاء عام واحد في عقدنا، لقد تلقينا الأسبوع الماضي عرضًا فريدًا، هو الأهم في تاريخنا، لكننا رفضناه لأننا نحقق حلم التواجد في كورينثيانس".

المساعد لم يكشف عن هوية أصحاب العرض الضخم خلال المؤتمر الصحفي، ولكنه سُئل عقبه من الصحفيين إن كان لتدريب المنتخب السعودي فأجاب بالإيجاب، وكشف أن مدة العقد المقدم كانت 3 سنوات.

من جانبه، أكد سولدادو علمه بالعرض السعودي، مشيرًا إلى أنه علم به بواسطة رامون دياز ونجله وعلم كذلك برفضهما إياه لرغبتهما البقاء مع كورينثيانس.