"الهلال هو الوحيد في العالم الذي لديه "هاتريك" ترشيحات"

Shahid

مازال اختيار الاتحاد الآسيوي لنادي الهلال لتمثيله في النسخة القادمة من كأس العالم للأندية بصفته حامل لقب دوري أبطال آسيا يُثير استياء وغضب الإعلام النصراوي.

ويُحاول الإعلاميون النصراويون السخرية من ذلك الاختيار ووصفه بالترشيح، وقد انضم لهم مؤخرًا مبارك الشهري الذي أشار إلى أن الهلال هو النادي الوحيد في العالم الذي لديه هاتريك من الترشيحات.

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إذ قال لبرنامج "الحصاد الرياضي" "للتاريخ، الهلال بهذا الترشيح أصبح الوحيد في العالم الذي يمتلك هاتريك ترشيحات".



تابع موضحًا "الترشيح الأول حين انسحب من دوري أبطال آسيا وكان من المفترض أن يُعاقب بالإبعاد عن البطولة لعامين متتاليين، الهلال ترشح للنسخة الأولى من مونديال الأندية بعد تجاوزه على النظام، وفي النسخة الثانية رُشح كذلك بعد تجاوزه على النظام، والآن هي النسخة الثالثة".



أضاف "البيان الرسمي من الاتحاد الآسيوي يُشير نصًا إلى أن الهلال تم ترشيحه لتمثيل آسيا في مونديال الأندية، ذلك بيان رسمي وليس مجرد خبر من مصدر ما".



يُشار إلى أن فيفا أقر إقامة النسخة القادمة من مونديال الأندية في فبراير القادم وقد اختار الاتحاد الآسيوي الهلال ليُشارك ممثلًا عنه نظرًا لعدم انتهاء النسخة الجارية من دوري أبطال آسيا.

