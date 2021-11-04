"الهلال هدم مشروع النصر وحرمه من أمنية عمرها 65 عامًا"

أكد الناقد الرياضي نبيل العبودي، على أن نادي النصر به الكثير من المشاكل الإدارية والفنية، والتي ظهرت بعد الهزيمة من الهلال بدوري أبطال آسيا، متحدثًا عن فهد الهريفي نجم الفريق الأصفر السابق.

الهلال حقق الفوز على النصر بهدفين مقابل هدف واحد، في نصف نهائي دوري أبطال آسيا، ليتأهل إلى المباراة النهائية، ويُقصي الأصفر من البطولة القارية.

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العبودي قال خلال تصريحات لبرنامج "الحصاد الرياضي" عبر قناة 24 الرياضية: "النصر به مشاكل إدارية وفنية داخل الملعب، لماذا نخفيها؟ الهلال هد مشروع كان يبنيه نادي النصر، وذلك خلال أقل من 90 دقيقة".

الناقد الرياضي تابع حديثه قائلًا: "هناك مليارات دُفعت من النصر للاعبين أجانب، من أجل تحقيق لقب دوري أبطال آسيا هذا الموسم، ولماذا لم يتم مناقشة هذا الموضوع بجدية؟".

وتحدث العبودي عن فهد الهريفي قائلًا: "الهريفي كان يظهر والجميع كان يصفق له، لأنه كان يتحدث عندما كان يفوز النصر، والهزائم كانت في الدوري فقط، ولكن الآن أصبح يُهاجم لأن الفريق يتعرض لهزائم".

واختتم نبيل العبودي تصريحاته قائلًا: "الهلال حرم النصر من الأمنية التي تراوضه منذ أكثر من 65 سنة، وهي التي أظهرت المشاكل داخل النصر خلال الفترة الماضية".