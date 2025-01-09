"اللاعب جاهز والجواب عندكم!" .. وكالة نيمار تحرج الهلال بعد أزمة تسجيله

الهلال يجب أن يحسم مستقبل اللاعب قبل نهاية الشهر الجاري..

هل سيتم إعادة تسجيل نيمار دا سيلفا جونيور في قائمة نادي الهلال "المحلية" مجددًا؟!؛ هذا هو السؤال الأكثر تداولًا في الوسط الرياضي السعودي، خلال الوقت الحالي.

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نيمار البالغ من العمر 32 سنة، انضم إلى الهلال في صيف عام 2023، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان؛ حيث لعب 5 مباريات رسمية فقط بقميص الزعيم، قبل أن يتعرض للإصابة بـ"قطع في الرباط الصليبي".

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وبعد إصابته بـ"الصليبي".. تم رفع اسم النجم البرازيلي من "القائمة المحلية" للزعيم، وتحديدًا في يناير من عام 2024؛ إلا أن اللاعب عاد إلى المستطيل الأخضر مؤخرًا، بخوضه مباراتين رسميتين في مسابقة النخبة الآسيوية.

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وفي هذا السياق.. أعلنت وكالة "Gol International" المتخصصة في إدارة أعمال نيمار جونيور، جاهزية اللاعب للمشاركة مع الزعيم مجددًا، في البطولات المحلية.

وعلى الرغم من ذلك.. قالت الوكالة في تصريحات مع صحيفة "الرياضية"، خلال الساعات الأولى من اليوم الجمعة: "ليس لدينا أي فكرة؛ هل سيتم إعادة تسجيل نيمار في قائمة الهلال (المحلية) من عدمه.. كل ما نستطيع أن نؤكده؛ هو أن اللاعب أصبح لائقًا ويعمل بجد".

وأضافت الوكالة المتخصصة في إدارة أعمال النجم البرازيلي: "الجواب على سؤال قيد اللاعب من عدمه، لدى الهلال وليس لدينا!"؛ في إشارة إلى أن عدم تسجيل نيمار، سيكون بقرار شخصي من مسؤولي الزعيم ومدربه جورج جيسوس، وليس له أي علاقة بإصابته أو عدم جاهزيته الفنية والبدنية، مثلما تردد.



جدير بالذكر أن الأخبار تزايدت في الأيام الماضية؛ بشأن إمكانية فسخ نيمار جونيور عقده مع الزعيم الهلالي، والانتقال إلى إنتر ميامي أو سانتوس، أو مواصلة اللعب مع الهلال حتى نهاية عقده في صيف 2025؛ ولكن في المسابقة الآسيوية فقط.