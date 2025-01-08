"المحادثات بدأت مع جيسوس" .. الهلال يتخذ هذا القرار في مستقبل نيمار بعد ساعات من نكسة الكأس!

الأنباء تضاربت في الأيام الماضية بشأن مستقبل اللاعب..

يبدو أن مسؤولي نادي الهلال، قد اتخذوا قرارًا جديدًا بخصوص مستقبل نيمار دا سيلفا جونيور، جناح الفريق الأول لكرة القدم؛ وذلك بعد ساعات قليلة من توديع بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

الهلال ودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ربع النهائي؛ بعد الخسارة (1-3) أمام الاتحاد بـ"ركلات الجزاء"، عقب التعادل بهدفين لمثلهما في الوقتين الأصلي والإضافي، على ملعب "المملكة أرينا" في العاصمة الرياض.

ووفقًا للإعلامي الرياضي رودي جاليتي مساء اليوم الأربعاء، قرر مسؤولو الهلال إعادة تسجيل نيمار البالغ من العمر 32 سنة، في "القائمة المحلية" للفريق الأول.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

جاليتي كشف عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، عن أن النجم البرازيلي سيُعاد تسجيله في قائمة الزعيم؛ إذا تعافى بشكل كامل وأصبح لائقًا بدنيًا، حتى نهاية الشهر الجاري "يناير 2025".

تقارير زعمت في الأيام الماضية، أن الهلال لن يعيد تسجيل نيمار جونيور بأي شكل من الأشكال، وأن اللاعب سيشارك مع الزعيم في بطولة النخبة الآسيوية فقط، أو سيقوم بفسخ الستة أشهر الأخيرة من عقده.

وحسب الإعلامي الرياضي نفسه أيضًا، بدأت المحادثات بين مسؤولي الهلال وجورج جيسوس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بشأن اللاعب الأجنبي الذي سيتم رفع اسمه من القائمة؛ تحسبًا لإعادة تسجيل نيمار.

وأعلن رودي جاليتي أن قلب الدفاع خاليدو كوليبالي والظهير الأيسر رينان لودي، هما الثنائي المرشح بقوة؛ لرفع اسم أحدهما من قائمة فريق الكرة الأول بنادي الهلال، خلال الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2025".

جدير بالذكر أن الهلال رفع اسم نيمار من "القائمة المحلية" للفريق الأول، في شهر يناير من عام 2024، وتسجيل لودي بدلًا منه؛ وذلك أثناء فترة إصابته بـ"قطع في الرباط الصليبي".