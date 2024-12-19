"بدون نجوم الهلال" .. اتحاد الكرة يعلن مشاركة منتخب السعودية في "الكأس الذهبية" رسميًا

منتخب السعودية سيخسر العديد من النجوم الكبار في البطولة..

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، مساء اليوم الخميس، مشاركة المنتخب الوطني الأول في بطولة كبيرة، خلال صيف العام القادم "2025".

منتخب السعودية الأول يستعد حاليًا للمشاركة في بطولة كأس الخليج "السادسة والعشرون"، التي تستضيفها دولة الكويت في الفترة من 21 ديسمبر 2024 إلى 3 يناير 2025؛ حيث أسفرت القرعة عن تواجده في "المجموعة الثانية" القوية، إلى جانب كل من العراق والبحرين واليمن.

وكشف اتحاد الكرة في بيان رسمي، عن مشاركة الأخضر السعودي الأول في بطولة كأس "كونكاكاف الذهبية"؛ وذلك انطلاقًا من النسخة القادمة التي تحتضنها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، خلال الفترة من 14 يونيو وحتى 6 يوليو 2025.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وانضم الأخضر إلى 8 منتخبات تأهلت رسميًا إلى "الكأس الذهبية 2025"؛ وهي كندا وكوراساو وجمهورية الدومينيكان والسلفادور وهايتي والمكسيك وبنما والولايات المتحدة؛ فيما سيتحدد المتأهلين السبعة الآخرين، بعد التصفيات المقرر إقامتها مارس المقبل.

وأشار اتحاد الكرة إلى أن منتخب السعودية الأول لكرة القدم، سيشارك في بطولة كأس "كونكاكاف الذهبية" أيضًا، في عام 2027.



ومن ناحيته.. أكد الإعلامي الرياضي نواف العقيل، أن نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، لن يشاركوا مع منتخب السعودية في بطولة "الكأس الذهبية 2025".



العقيل أوضح عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الخميس، أن عدم مشاركة نجوم الزعيم الهلالي مع الأخضر السعودي؛ يأتي بسبب التزامهم بالمشاركة مع الفريق الأزرق، في بطولة كأس العالم للأندية، صيف العام القادم.



جدير بالذكر أن الهلال سيشارك في بطولة كأس العالم للأندية بـ"النظام الجديد"، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو 2025؛ حيث أسفرت القرعة عن تواجده في "المجموعة الثامنة"، إلى جانب كل من ريال مدريد وريد بول سالزبورج وباتشوكا.

