"مدرب شخصي وشركة ضخمة!" .. الكشف عن سر تألق مالكوم مع الهلال

مالكوم أحد أهم نجوم الهلال منذ الموسم الماضي..

يقدم النجم البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا، مستويات مبهرة؛ منذ الانضمام إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، في صيف عام 2023، قادمًا من زينيت سانت بطرسبرج الروسي.

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مالكوم البالغ من العمر 27 سنة، سجل 25 هدفًا وصنع 17 آخرين، خلال 55 مباراة رسمية مع الهلال، في مختلف المسابقات المحلية والخارجية، منذ الانضمام إلى الفريق وحتى الآن.

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وفي هذا السياق.. كشف الإعلامي الرياضي فيصل الرقيبة عبر "بودكاست دكة" وفي صفحته الرسمية بمنصة "إكس"، عن سر تألق النجم البرازيلي مع الزعيم الهلالي.

الرقيبة أعلن تعاقد مالكوم دي أوليفيرا، مع مدرب شخصي خلال الفترة الماضية، لافتًا إلى أن هذا المدرب لا يترك النجم البرازيلي أبدًا، ويحرص على التواجد معه، سواء في المباريات أو التدريبات.

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وأوضح الإعلامي الرياضي أن هذا المدرب الشخصي، يتعامل مع شركة متخصصة في المجال الرياضي، تمده بعددٍ ضخم من البيانات؛ اعتمادًا على تقنية إدارة الأداء الفردي والتحليل التنبؤي.

وأشار فيصل الرقيبة إلى أن هذه التقنية؛ تساعد في تحديد الملف الشخصي الفسيولوجي العصبي لكل رياضي، بالإضافة إلى إظهار نتائج كل تدريب أو لعبة، وكيفية التعافي من الإجهاد، واستخدام نوع العلاج المناسب عند الإصابة.

وشدد الرقيبة على أن هذه التقنية تكشف أيضًا كيفية تحسين اللاعب من أدائه البدني والعقلي، وكيفية استخدام مهاراته الفردية بشكل أكثر حسمًا في كل مباراة.

وأعرب الرقيبة في النهاية، عن دهشته من عقلية مالكوم الرائعة، ورغبته المستمرة في النجاح، على الرغم من جنسيته؛ في إشارة إلى عدم تمتع أغلبية مواطنيه البرازيليين بـ"الاحترافية".