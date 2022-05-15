"الهلال ليس ريال مدريد أو برشلونة والفيحاء يستطيع الفوز عليه"

يرى الإعلامي الرياضي فلاح القحطاني، على أن نادي الهلال فريقًا عاديًا، ومن الممكن أن يحقق الفيحاء الفوز عليه بنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويواجه الهلال نظيره الفيحاء بنهائي كأس الملك يوم الخميس 19 مايو الجاري، على ملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة.

القحطاني قال خلال تصريحات لبرنامج "الحصاد الرياضي" عبر قناة 24 الرياضية: "الفيحاء لديه فرصة لكتابة التاريخ، حيث حققها التعاون أمام الاتحاد، والفيصلي حققها أمام التعاون، والآن الفيحاء الجار الثاني للفيصلي لديه فرصة تاريخية لكتابة اسم لن ينساه التاريخ الرياضي السعودي".

وتابع: "الغالبية العظمى من النقاد السعوديين يرشحون الهلال للبطولة، وهذا أمر طبيعي لأن الزعيم متمرس بالنهائيات، ولكن إذا نظرنا إلى جانب آخر سنجد الفيحاء فريق محترم رغم الغيابات خاصة بعد إصابة المهاجم، ولكن الفريق قادر على تحقيق أداء متميز، حتى وهو يخسر المباراة".

الإعلامي الرياضي أردف: "لاعبو الفيحاء لو دخلوا المباراة بطموحات أن الهلال هو الفائز بها، سيخسرون قبل أن يلعبون، فالهلال مثل أي فريق آخر مثل برشلونة أو ريال مدريد، فهو فريق محترم ويمتلك لاعبين مميزين، ولكن لا يفرق كثير عن الفرق الأخرى".

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واختتم فلاح القحطاني تصريحاته قائلًا: "الهلال خسر أمام الأهلي المصري بتلك العناصر بأربعة أهداف، وخسر أيضًا أمام التعاون بخمسة أهداف عام 2019، وهذا الأمر لا يفرق والفيحاء يمتلك حارس من أهم وأفضل الحراس في السعودية حاليًا".

🗣 فلاح القحطاني:

الفيحاء لديه فرصة لكتابة التاريخ أمام الهلال .

الحصاد الرياضي ...

@falahsport pic.twitter.com/uHZHOFMsky — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) May 14, 2022

ومن المقرر أن تشهد مباراة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، حضور الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، من أجل تسليم الفريق الفائز الكأس.