كاريلو ردًا على الانتقادات: سأصبح أسطورة في الهلال
رد أندريه كاريلو نجم الهلال السعودي بقوة على الانتقادات التي وججها له أحد صحفيي بلاده بيرو للعبه في منطقة الخليج العربي بدلًا من أحد الدوريات الأوروبية.
كان نقاشًا قد دار في أحد البرامج الرياضية في بيرو يوم الجمعة الماضي حول كاريلو، وقد وجه بيدرو جارسيا خلاله انتقادات لاذعة لقرار اللاعب اللعب في الدوري السعودي رغم امتلاكه المهارات اللازمة للعب في أوروبا، فيما دافع دييجو ريبالياتي عنه، مشيرًا إلى سعادة اللاعب البالغة باللعب في السعودية.
كاريلو الذي يُعد أحد أبرز نجوم دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي رد على تلك الانتقادات بحدة وصرامة، إذ نقلت عنه عدة صحف بيروفية قوله "لا يهمني رأي أحد، ولا يُعبر عن أي شيء، الدوري السعودي قوي وتنافسي جدًا، وسأواصل اللعب به".
أضاف "سأستمر في الهلال سنوات طويلة، سأصبح أسطورة في النادي وأخلد اسمي في تاريخه".
يُشار إلى أن كاريلو انضم للهلال معارًا من بنفيكا صيف 2018 قبل أن يضمه النادي نهائيًا صيف 2019، وقد ساهم اللاعب بقوة في تتويج الزعيم بلقب دوري أبطال آسيا 2019.