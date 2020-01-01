لجنة الانضباط ترفض اعتراض الهلال على استبعاده من دوري أبطال آسيا

النادي السعودي قد يُصعد الأمر

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أن لجنة الانضباط والأخلاق لديه قررت رد الاعتراض المقدم من نادي الهلال السعودي خصوص استبعاده من دوري أبطال آسيا 2020.

الاتحاد القاري كان قد اتخذ قرارًا صادمًا باستبعاد حامل اللقب من دوري الأبطال وإلغاء جميع نتائجه في دور المجموعات، ذلك بعد إلغاء مباراته أمام شباب الأهلي دبي لعدم تقديمه قائمة توافق النصاب القانوني، حيث منعته الإصابات بفيروس كورونا والتي تجاوزت الـ30 مصابًا (لاعبين وعناصر أجهزة فنية وإدارية وطبية) من دخول اللقاء بأكثر من 11 لاعبًا بينهم ثلاثة حراس مرمى.

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وأعلن الهلال مساء أمس تقديمه احتجاجًا رسميًا ضد هذا القرار لدى الاتحاد الآسيوي، وأفادت مصادر صحفية أن عدد من المحامين الدوليين دعموا موقف النادي ونصحوه بالمضي قدمًا في الطرق القانونية وصولًا للمحكمة الرياضية.

وأوضح الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي أن المسؤولين لن يُقدموا أي تعليق إضافي بخصوص هذا الأمر.

ولم يصدر بعد أي رد فعل رسمي من الهلال حول رفض احتجاجه، لكن المتوقع أن تُواصل الإدارة برئاسة فهد بن نافل المضي قدمًا في الطرق القانونية.