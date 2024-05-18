"الهلال له علاقة بالأمر" .. نجم الأهلي يكشف سر الاحتفال بزفافه يوم مباراة أبها!

الأهلي يعبر أبها بخمسة أهداف، ويحجز مقعدًا في آسيا..

SHAHID

أطلق هيثم عسيري، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تعليقًا طريفًا حول الاحتفال بزفافه في نفس يوم مباراة فريقه أمام أبها، في دوري روشن السعودي.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الأهلي حسم مقعدًا في بطولة دوري النخبة الآسيوية، برفقة الهلال والنصر، بعد فوزه العريض على أبها بنتيجة (5-1)، في مباراة الجولة 32 من مسابقة دوري روشن السعودي، والتي أقيمت على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

ووجه حارس الأهلي السابق ياسر المسيليم، سؤالًا إلى هيثم عسيري، قال "لماذا تحدد يوم زواجك في وقت مباراة الأهلي؟"، ليرد عسيري قائلًا "والله هم أجلوا مباراة الأهلي يا أخي، هم المخطؤون ولستُ أنا".

وكانت رابطة دوري المحترفين السعودي قد قررت تأجيل مباراة الأهلي والهلال، في الجولة 28، من 19 أبريل إلى 6 مايو، بناءً على قرار الاتحاد الآسيوي، بتأجيل مباراة الهلال أمام العين الإماراتي، على ملعب هزاع بن زايد، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا، لمدة 24 ساعة، على خلفية سوء الأحوال الجوية في الإمارات.

ولعب هيثم عسيري 7 مباريات فقط مع الأهلي، خلال الموسم الجاري، بإجمالي 30 دقيقة، قبل أن يغيب عن الملاعب بسبب الإصابة بتمزق الرباط الخارجي للركبة اليسرى، أثناء مشاركته مع المنتخب السعودي، في بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

ورفع الأهلي رصيده إلى 61 نقطة من 32 مباراة، ليضمن البقاء في المركز الثالث، قبل جولتين من نهاية الموسم الرياضي، حاسمًا الصراع مع التعاون، فيما تجمد رصيد أبها عند 29 نقطة، في المركز السابع عشر، وقبل الأخير.

SHAHID