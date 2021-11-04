الهلال وضمك: مباشر لحظة بلحظة

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الهلال 2 × 0 ضمك

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نهاية المباراة بفوز صعب وهام للهلال على ضمك بهدفين نظيفين، ليستعيد الثقة قبل المواجهة المرتقبة للزعيم الآسيوي في نهائي دوري أبطال آسيا

90' أوووووه عررضية خطيرة من الجهة اليمنى للهلال ولكن زغبة يتصدى لها هذه المرة

90' جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول مُصعب يحرز الهدف الثاني للهلال ويحسم الفوز، زغبة يحاول لعب الكرة سريعًا لزملائه، لاعب الهلال يقطع الكرة ويسددها مباشرةًة، الدفاع يُخرجها وترتد لمصعب الذي يستغل عدم رجوع زغبة لمرماه ويسددها في الشِباك

90' أووووووووه عرضية خطيرة من الجهة اليسرى لضمك ولكن جحفلي يشتت الكرة لضربة ركنية

84' عررضية من مجرشي، المعيوف يمسك بالكرة، تسقط من يده ولكنه يمسك بها مجددًا بسرعة

81' تبديل للهلال بدخول عبدلله الحمدان وخروج كانو

80' بطاقة صفراء لمدافع الهلال علي البليهي بعد تدخل قوي على لاعب ضمك

78' فرصة لمرتدة خطيرة لضمك ولكن جحفلي يتدخل ويُنقذ الموقف

76' الهلال يبحث عن الهدف الثاني

تبديلين للهلال بخروج فييتو وجوميز ودخول الشهري واليامي

62' تمريرة من سلمان الفرج إلى كانو الذي يحاول لعب كرة عررضية ولكن زغبة يخرج من مرماه ويتصدى لها، وتخرج لضربة ركنية

61' أووووه عرضية خطيرة من تساكتاش ولكن الكرة تمر بسلام على دفاع الهلال

59' أووووووووووووه زغبة يحرم الهلال من الهدف الثاني! تمريرة رائعة من كاريو إلى جوميز الذي يمهد الكرة لفييتو، الأرجنتيني يسدد ولكن زغبة يتألق ويتصدى للكرة

55' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول كاريو يحرز الهدف الأول للهلال، عرضية رائعة من ناصر الدوسري تصل إلى البيروفي الذي يسددها برأسه في الشِباك

50' عرررضية من الجهة اليمنى للهلال ولكن الكرة تمر من الجميع

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بين ضمك والهلال

45' عررضية من الجهة اليمنى تصل إلى جوميز الذي يحاول لعبها مقصية ولكن الكرة تمر بسلام على دفاع ضمك

42' أوووووووه قريبة للهلال! تمريرة من كاريو إلى سلمان الفرج الذي لعبها بالكعب إلى كويلار وسدد كرة قوووية، تصطدم بالدفاع وتمر بجور القائم بقليل

40' عررضية من سلمان الفرج تصل إلى كاريو الذي يحاول تسديد الكرة ولكن دفاع ضمك يتدخل وينقذ الموقف

37' تسديدة من كانو من خارج منطقة الجزاء ولكن الكرة تمر بجوار القائم بقليل

28' تسديدة من زيلايا ولكن المعيوف يمسك بالكرة

26' أوووووووه زغبة يخرج من مرماه ويُنقذ فرصة خطيرة للهلال

24' عرررضية من ناصر ولكن دفاع ضمك يخرجها

14' تسديدة قووووية من عبد العزيز مجرشي ولكن المعيوف يمسك بالكرة

12' أوووووووووووه ضمك يهدر فرصة لا تضيع! هلال سوداني يتأخر في تسديد الكرة في الِشباك بعد تدخل رائع من ناصر الدوسري الذي تصدى أيضًا لتسديدة متتالية من تساكتاش

5' هدف ملغي لفريق ضمك سجله هلال سوداني، بسبب وجود المهاجم الجزائري متسللًا

انطلاق المباراة

تشكيل ضمك:

التشكيل| 4-2-3-1

مصطفى زغبة

عبدالله العمار - شافعي - سيرجي فيتور - النخلي

وليد حزام - عبد العزيز مجرشي

منصور حمزي - ميو تساكتاش - هلال سوداني

إيميليو زيلايا

تشكيل الهلال:

التشكيل| 4-2-3-1

عبد الله المعيوف

ناصر الدوسري - علي البليهي - محمد جحفلي - محمد البريك

محمد كانو - جوستافو كويلار

سلمان الفرج - أندريه كاريو - لوسيانو فييتو

جوميس

يحتل ضمك الصدارة مؤقتًا برصيد 21 نقطة من 10 مباريات، في حين أن الهلال يتواجد في الترتيب الخامس بمعدل 16 نقطة ولكن الزعيم الآسيوي لعب 8 لقاءات فقط، لذا تعتبر مواجهة اليوم فرصة للاقتراب من الصدارة والانقضاض عليها في حال الانتصار على أحد أبرز المنافسين على اللقب في هذا الموسم.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة الهلال وضمك في الجولة الحادية عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي ستُقام على ملعب فيصل بن فهد.