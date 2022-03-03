الهلال ضد النصر: مباشر لحظة بلحظة

النصر 0×4 الهلال

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90' تسديدة من ماشاريبوف ولكن الكرة بعيدة عن مرمى الهلال

86' تسديدة قوووية من أبو بكر ولكن المعيوف يمسك بالكرة

ثلاثة تبديلات للهلال بدخول الشهري،سلمان الفرج ومتعب

75' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول إيجالو يسجل الرابع للهلال، مرتدة للزعيم، بيريرا ينطلق بالكرة ويمرر إلى النيجيري الذي يسدد الكرة قووية على يسار المعيوف

69' تسديدة من بيريرا، ترتطم بدفاع النصر وتصل إلى إيجالو الذي يستعد لتسديد الكرة على المرمى ولكن تدخل رائع من العمري، والكرة تخرج ركنية للهلال

تبديل للهلال بخروج ماريجا ودخول كانو

66' تمريرة من أبو بكر بإتجاه ماشاريبوف ولكن الكرة تطول على الأوزبكي وتصل إلى المعيوف

62' بطااااااااااااقة حمراء للأرجنتيني فونيس موري مدافع النصر بعد أن قام بدهس قدم ماريجا

53' تسديدة من تاليسكا ولكن الكرة بعيدة عن المرمى

53' سيطرة واستحواذ من الهلال

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم الهلال على النصر بثلاثية نظيفة

45' جوووووووووووووووووووووووووووول سالم الدوسري يسجل الهدف الثاني له والثالث للهلال، عررضية من كاريلو يشتتها الدفاع وتصل إلى الدوسري الذي يسددها من لمسة واحدة تسكن الشباك على يمين وليد عبدلله

38' أوووووووووووووووه تسديدة خطيرررة من سالم الدوسري ولكن الكرة تعلو العارضة

35' أوووووووووه تاليسكا يهدر فرصة تقليص الفارق، عررضية من الشمري إلى البرازيلي الذي يسددها من لمسة واحدة ولكن الكرة تعلو العارضة

33' جووووووووووووووووووووووووووووووووووول سالم الدوسري يضاعف النتيجة، مرتدة مثالية للهلال، من بيريرا إلى سالم إلى إيجالو إلى سالم مرة أخرى الذي سدد الكرة رائعة وقوية على يسار وليد عبدلله

32' أووووووووووووووووه تسديدة رائعة وقوية على الطائر من بيتي مارتينيز ولكن كرة الأرجنتيني تمر بجوار القائم

30' أووووووووووووه تاليسكا يهدر فرصة التعادل! تمريرة رائعة من بيتي مارتينيز إلى البرازيلي الذي يسدد الكرة برأسه مع خروج المعيوف من مرماه ولكن الكرة تعلو العارضة

26' إيجالو يمر بشكل رائع ولكن فونيس موري يشتت الكرة في اللحظة الحاسمة ويُخرج الكرة لضربة ركنية

21' النصر يضغط بحثًا عن التعادل

20' أوووووه خطيررررة للنصر، أبو بكر يراوغ بشكل رائع ويسدد كرة قوووية ولكن المعيوف يتصدى لها

15' جووووووووووووووووووووووووووووووووول بيريرا يسجل الهدف الأول للهلال بعد تسديدة قوووية ورائعة على يسار وليد عبدلله

14' بيتي مارتينيز يمرر إلى أبو بكر ولكن التمريرة تطول على الكاميروني وتصل سهلة في يد المعيوف

12' فرصة للهلال! عرررضية من سالم الدوسري إلى إيجالو الذي يحاول تسديد الكرة من لمسة واحدة ولكنها ضعيفة وتخرج لضربة مرمى للنصر

10' سيطرة واستحواذ على الكرة من الهلال

7' أووووووه أبو بكر حاول استغلال خروج المعيوف من مرماه ولكن تسديدة الكاميروني عالية عن المرمى

6' توقف اللعب لإصابة ماريجا.. بداية خشنة لديربي الرياض

1' آل بليهي يسقط متألمًا بعد تدخل قوي من تاليسكا

انطلاق المباراة

تشكيل النصر:

التشكيل| 4-2-3-1

وليد عبدلله

منصور الشمري - فونيس موري - عبد الإله العمري - علي العوجامي

عبدلله الخيبري - أنسيلمو

بيتي مارتينيز - تاليسكا - خالد الغنام

فينسنت أبو بكر

تشكيل الهلال:

التشكيل| 4-3-3

عبدلله المعيوف

ياسر الشهراني - جانج هيون سو - علي آل بليهي - سعود عبد الحميد

ماتيوس بيريرا - جوستافو كويلار- أندري كاريلو

سالم الدوسري - أوديون إيجالو - موسى ماريجا

يتواجد النصر في المركز الثاني برصيد 44 نقطة بفارق 8 نقاط عن الاتحاد متصدر دوري الترتيب ولكن العالمي لعب مباراة أكثر، بينما يحتل الهلال الترتيب الرابع وفي جعبته 37 نقطة من 19 مباراة فقط ويسعى للفوز من أجل تحسين وضعه في الجدول.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة ديربي الرياض بين الهلال والنصر، والتي تقام ضمن إطار مباريات الجولة 23 من الدوري السعودي 2021/2022، وسيُلعب اللقاء على ستاد جامعة الملك سعود.