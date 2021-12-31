الهلال ضد الفيصلي: مباشر لحظة بلحظة

الفيصلي 2 × 3 الهلال

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نهاااااااااية المبااااااااااراة بفوز رائع للهلال على الفيصلي بثلاثة أهداف لهدفين

90' أووووووووووووووووووووه صالح ال عباس يهدر التعادل! تمريرة مذهلة من إسماعيل سيلفا إلى ال عباس الذي يسدد ولكن تسديدته تمر بجوار القائم

تبديل للهلال بخروج جوميز ودخول الحمدان

90' أوووووووووووه جوميز يهدر فرصة قتل المباراة، عررررضية رائعة من سالم الدوسري للمهاجم الفرنسي الذي يسدد الكرة برأسه ولكها تمر بعيدة عن مرمى الفيصلي

87' تبديل للهلال بخروج بيريرا ودخول جحفلي

81' تسديدة من إسماعيل سيلفا من خارج منطقة الجزاء ولكن تسديدته تمر بجوار القائم

80' جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول الحكم يقرر احتساب الهدف بعد مراجعة اللعبة في تقنية الفار

78' هدف ملغي لجوميز بسبب وجود تسلل على ماريجا

69' بطاقة صفراء للاعب الهلال محمد كانو بعد عرقلة جيليريمي في هجمة مرتدة للفيصلي

تبديل للهلال بخروج مصعب الجوير ودخول كاريو

67' انطلاقة رائعة من الشهراني وعرررررضية إلى بيريرا الذي يسدد من لمسة واحدة ولكن الكرة عااااالية عن المرمى

65' تبديل للفيصلي بخروج الكعبي ودخول ال عباس

60' أووووووه دقائق مجنونة! مرتدة للهلال، الكرة تصل إلى جوميز الذي يسدد كرة قوووووية ولكنها تصطدم بالجزء الخارجي من القائم الأيمن لمرمى الفيصلي

59' أووووووووه الفيصلي كاد أن يستعيد تقدمه سريعًا، تمريرة بينية رائعة إلى الكعبي الذي يسدد قووووية ولكن المعيوف يتصدى لها على مرتين

58' جووووووووووووووووووووووووووووووووووول سالم الدوسري يتعادل للهلال، تمريرة من البريك إلى بيريرا الذي يمهد الكرة إلى سالم، وتسديدة قوووووووية على يمين الكسار تسكن الشِباك

تيديل اضطراري بخروج أمالفيتانو صاحب الهدف الثاني للفيصلي، ودخول الغيلان

54' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول جوميز يقلص الفارق للهلال، بعد أن سدد ركلة الجزاء بنجاح على يسار الكسار، الذي ارتمى على الجهة المعاكسة

52' ضربة جزاااااااااااااااااااء للهلال، بعد أن قام جيليرمي بعرقلة البريك

51' أوووووووه خطيرررة للفيصلي! تمريرة خاطئة من المعيوف تصل إلى جيليرمي الذي يسدد كرة قوووووية ولكنها في الشِباك الخارجية

47' جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول الفيصلي يضاعف النتيجة، تمريرة رئعة من تافاريس إلى أمالفيتانو الذي يسدد الكرة بشكل قوي على يسار المعيوف

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم الفيصلي على الهلال بهدف نظيف

40' بطاقة صفراء لمدافع الهلال آل بليهي بعد رفع قدمه في وجه تافاريس

34' خطأ للفيصلي من على حدود منطقة الجزاء وبطاقة صفراء للبريك بعد عرقلة جيليرمي الذي كاد أن ينفرد بالمرمى في هجمة مرتدة

30' تسديدة من سالم الدوسري من خارج منطقة الجزاء ولكن تسديدته تصطدم بالدفاع وتصل سهلة في يد الكسار

27' أوووه إيجور روسي كاد أن يسجل بالخطأ في مرماه! أثناء تشتيت عررضية ماريجا، ولكن الكسار يمسك بالكرة

26' عررررضية خطيرررة من أمالفيتانو ولكن البريك يشتت الكرة

24' خطأ للهلال من خارج حدود منطقة الجزاء بعد أن قام سيلفا بعرقلة سالم الدوسري

18' أوووووووووه خطيرة من جيليرمي لاعب الفيصلي ولكن تسديدته تمر بحوار القائم بقليل

15' عرررضية من ماريجا، ولكن الكسار يخرج من مرماه ويمسك بالكرة

12' سيطرة واستحواذ من الهلال على الكرة، الموج الأزرق يبحث عن التعادل

9' أوووووووووووووووه العمري حرم الهلال من التعادل ويشتت كرة من على خط المرمى! عررضية من الشمراني، ماريجا يسيطر على الكرة بشكل رائع ويسدد! تسديدته تصطدم بالقائم الأيسر قبل أن يُخرج العمري الكرة إلى ضربة ركنية

5' جوووووووووووووووووووووووووووول الفيصلي يحرز الهدف الأول بقدم دا سيلفا، ضربة حرة غير مباشرة تصل إلى مدافع العنابي الذي سددها في الشِباك بكل سهولة

3' تسديدة قوووية من جوميز ولكن الكسار حارس الفيصلي يتصدى للكرة

انطلاق المباراة

تشكيل الهلال:

التشكيل| 4-2-3-1

عبدلله المعيوف

ياسر الشهراني -متعب المفرج - علي آل بليهي - محمد البريك

مصعب الجوير - محمد كانو

سالم الدوسري - ماتيوس بيريرا - موسى ماريجا

بافيتيمبي جوميز

تشكيل الفيصلي:

التشكيل| 4-2-3-1

أحمد الكسار

محمد العمري - رافائيل دا سيلفا - إيجور روسي - ياسين برناوي

إسماعيل سيلفا - عبد الرحمن الدوسري

جيليرمي - رومان أمالفيتانو - خالد الكعبي

جوليو تفاريس

في المقابل يحتل الفيصلي المركز الثاني عشر برصيد 15 نقطة، ويبتعد عن مراكز الهبوط بفارق نقطة ويحتاج إلى الفوز للهروب قليلًا من مراكز القاع، ويسعى لاستغلال الفترة السيئة التي يمر بها بطل أسيا بحثًا عن فوز معنوي.

يتواجد الهلال في المركز الخامس برصيد 21 نقطة، بفارق 12 نقطة بالتمام والكمال عن الصدارة ولكنه لعب مباراة أقل من الاتحاد، يسعى لتحقيق الفوز من أجل تقليص الفارق بعد السقوط في أخر جولتين بالديربي ضد النصر وأمام الفتح.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر من موقع جول لمباراة الهلال والفيصلي، في إطار مباريات الجولة الـ14 الدوري السعودي لموسم 2021/2022، الذي سيُقام على ستاد الملك سلمان.