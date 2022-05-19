الهلال ضد الفيحاء: مباشر لحظة بلحظة

القيحاء 1×1 الهلال

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

*برجاء تحديث الصفحة كل دقيقتين

97' خطيرررة للهلال، عررضية من الجوير إلى سالم الدوسري ولكن تسديدته تمر بجوار القائم

92' عرررضية من سعود عبد الحميد ولكن ماريجا يفشل في التعامل معها وتصل سهلة في يد ستويكوفيتش

بداية الشوط الإضافي الأول

نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.. نتجه للأشواط الإضافية

89' أوووووووووووه المعيوف يتألق ويحرم الفيحاء من هدف ثاني محقق بعد توغل رائع وتسديدة قوية من البديل أمادا

86' الجوير يتوغل بشكل رائع داخل منطقة الجزاء ولكن دفاع الفيحاء يشتت الكرة لركنية

78' قررريبة للفيحاء، ركنية تصل إلى باناجيوتس ولكن رأسيته تمر فوق العارضة

76' أوووووووه خطيررررة من الفيحاء، فرصة عن طريق ترايكوفيسكي ولكن الكرة تمر بجوار القائم

65' جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول الفيحاء يسجل التعادل، عررضية من الجهة اليمنى يستلمها لوبيز بشكل رائع ويسددها في المرمى

62' عررضية من سالم الدوسري ولكن خط وسط الفيحاء يشتت الكرة

59' تمريرة رائعة من البريك بإتجاه ماريجا الذي يلعبها عرضية وترتطم بيد المدافع ولكن الكرة تجاوزت الخط!.. ركلة مرمى للفيحاء

57' ركلة حرة للفيحاء، ولكن الكرة تصل سهلة مباشرًة في يد المعيوف

52' سيطرة واستحواذ من الهلال الذي يبحث عن الهدف الثاني

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم الهلال على الفيحاء بهدف نظيف

45' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول الهلال يسجل الأول بتسديدة ررررائعة من سالم الدوسري على يسار ستويكوفيتش

45' ركنية للفيحاء، ورأسية قوووية ولكن المعيوف يمسك بالكرة

42' تعطل اللعب لعلاج لاعب الفيحاء

36' بطاقة صفراء لسالم الدوسري بداعي التمثيل للحصول على ركلة جزاء

30' ركلة حرة غير مباشرة للهلال يلعبها الدوسري، تصل إلى إيجالو الذي يسددها برأسه ولكنها بعيدة عن المرمى

23' فرررصة للهلال، عررضية من الدوسري تصل إلى ماريجا الذي يسدد الكرة ولكنها عالية عن المرمى

14' سيطرة واستحواذ من الهلال، مع تراجع من الفيحاء من أجل الاعتماد على المرتدات

10' قرررريبة من الهلال، عررضية من ماريجا ورأسية خطيرررة من سالم ولكنها تمر بجوار القائم

9' خطيررررة للهلال، تسديدة قوووووية ولكن ستويكوفيتش يتصدى لها

5' خطيررررة للهلال، بامسعود يتألق ويشتت كرة من على خط المرمى بعد أن لعبها ناصر الدوسري من فوق الحارس بشكل رائع

4' فرصة مرتدة للفيحاء، محاولة لتسديد الكرة من منتصف المرمى استغلالًا لخروج المعيوف من مرماه ولكنه يعود ويمسك بالكرة

3' خطأ للهلال من مكان أفضل من الركلة الركنية، بيريرا على التنفيذ

انطلاق المباراة

تشكيل الفيحاء:

التشكيل| 4-2-3-1

ستويكوفيتش

أحمد بامسعود - حسين الشويش - سامي الخيبري - محمد البقعاوي

عبد الرحمن السفري - محمد أبو سبعان - ريكاردو ريلر

باناجيوتس - ترايكوفيسكي - سلطان مندش

🐆|📋

قائمة فهود النهائي الأغلى التي اختارها السيد فوك رازوفيتش #الفيحاء_في_نهائي_أغلى_الكؤوس #مع_الفيحاء pic.twitter.com/aVRxkR85KB — نادي الفيحاء السعودي (@Alfaihaclub) May 19, 2022

تشكيل الهلال:

التشكيل| 4-3-3

عبدلله المعيوف

ناصر الدوسري - جانج هيون سو - علي آل بليهي - محمد البريك

عبدلله عطيف - سلمان الفرج

سالم الدوسري - ماتيوس بيريرا - موسى ماريجا

أوديون إيجالو

تأهل الفيحاء للنهائي بعد تجاوز اتحاد جدة بهدف نظيف، في حين أن الهلال صعد للمباراة الختامية بعد أن تجاوز الشباب في الأوقات الإضافية بهدفين لهدف.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي لنهائي أغلى الكؤوس كأس خادم الحرمين الشريفين لموسم 2021/2022 بين الهلال والفيحاء، والذي سيُقام على ملعب الجوهرة.