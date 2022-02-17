الهلال ضد الشباب: مباشر لحظة بلحظة

الهلال 0 × 0 الشباب

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

*برجاء تحديث الصفحة كل دقيقتين

انطلاق المباراة

تشكيل الشباب:

التشكيل| 4-1-4-1

فواز القرني

متعب الحربي - أحمد شراحيلي - اياجو سانتوس - فواز الصقور

حسين القحطاني

هتان باهبري - باولينيو - إيفر بانيجا - كارلوس جونيور

لوسيانو فييتو

تشكيل الهلال:

التشكيل| 4-2-3-1

عبدلله المعيوف

ياسر الشهراني - جانج هيون سو - علي آل بليهي - محمد البريك

سالم الدوسري - جوستافو كويلار - سلمان الفرج - أندري كاريلو

موسى ماريجا - أوديون إيجالو

على الجانب الآخر، الشباب يطمح لمواصلة انتصاراته للاقتراب أكثر وملاحقة الاتحاد على صدارة الترتيب، خاصة بعد فوزه في آخر مباراتين، وسيسعى لاستغلال الحالة النفسية السيئة للاعبي الهلال للخروج بنقاط المباراة كاملة.

الهلال لم يلعب مباراة الجولة 19 أمام الفيحاء وكذلك لقاء الاتفاق في الجولة 20 بسبب مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية والتي حقق فيها المركز الرابع، وكان الهلال قد سقط في فخ التعادل مع الباطن بهدف لمثله في لقاء الجولة الثامنة عشر.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة الهلال والشباب، والتي تقام ضمن منافسات الجولة الـ 21 من الدوري السعودي، وستُقام المباراة على استاد الأمير فيصل بن فهد.