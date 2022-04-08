الهلال ضد الشارقة: مباشر لحظة بلحظة

الهلال 1 × 1 الشارقة

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45+1' نهاية الشوط الأول بالتعادل بهدف لكل فريق.

44' الحكم يحتسب دقيقة واحدة وقت محتسب بدل ضائع.

40' نشاط ملحوظ من لاعبي الهلال في الدقائق الأخيرة بحثًا عن هدف التقدم.

37' أوووووووووووووووه فرصة خطيرة وهدف محقق للهلال لولا تألق الحوسني، بيريرا يمرر الكرة إلى ميشيل الذي سددها مباشرة، ولكن الحوسني يتألق ويحولها إلى ركنية.

33' أووووه كرة طولية من سعود عبد الحميد، وصلت إلى موسى ماريجا الذي سددها بشكل غير متقن خارج المرمى.

30' مرور نصف ساعة من مجريات الشوط الأول والنتيجة تشير إلى التعادل بهدف لكل فريق.

26' انحصار اللعب في وسط الملعب بين الفريقين دون خطورة.

21' هدوء في أحداث المباراة عقب البداية القوية والمثيرة.

15' مرور ربع ساعة من المباراة والنتيجة تشير إلى التعادل بهدف لكل فريق.

7' جوووووووووووووووووووووووووووووول هدف التعادل سريعًا للشارقة، كرة عرضية من الجانب الأيمن قابلها شوكوروف في المرمى.

4' جووووووووووووووووووووول الهدف الأول في المباراة، صالح الشهري لعب الكرة في الزاوية اليسرى لتسكن الشباك.

3' أووووووووووووووه ركلة جزاء للهلال، تدخل قوي على موسى ماريجا داخل منطقة الجزاء، يحتسبها الحكم ركلة جزاء.

انطلاق المباراة

تشكيل الشارقة:

التشكيل| 4-4-2

عادل الحوسني

خالد الدحناني - جوستافو - شاهين عبد الرحمن - علي الظنحاني

لونزينهو - أوتابيك شوكوروف- محمد عبد الباسط - سالم سلطان

كايو - سيف راشد

تشكيل الهلال:

التشكيل| 4-3-3

عبدلله المعيوف

ياسر الشهراني - جانج هيون سو - متعب المفرج - سعود عبد الحميد

محمد كنو - سلمان الفرج - صالح الشهري

موسى ماريجا - ميشيل ديلجادو - ماثيوس بيريرا

سيخوض الهلال النسخة الجديدة وهو حامل لقب دوري الأبطال، وذلك بعد فوزه على في نهائي النسخة الماضية على بوهانج الياباني.

بدأ الشارقة مشواره في البطولة من الملحق، وواجه فيه نادي الزوراء العراقي، وبعد انتهاء اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدفٍ لمثله فاز الفريق الإماراتي بنتيجة 6-5 بركلات الترجيح.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة الهلال والشارقة، والتي تقام ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، وستُقام المباراة على استاد الأمير فيصل بن فهد.