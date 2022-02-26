الهلال ضد الحزم: مباشر لحظة بلحظة

الهلال × الحزم

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

*برجاء تحديث الصفحة كل دقيقتين

تشكيل الحزم:

التشكيل| 4-2-3-1

إبراهيم زايد

عبد الرحمن الدخيل - أحمد النجعي - هيوجلو نيريس - فرحان العازمي

سعود زيدان - أليسون بيريز بيريرا

إيزيكيل هينتي - نوفل الزرهوني - أولا جون

أسامة الخلف

تشكيل الهلال:

التشكيل| 4-2-3-1

عبدلله المعيوف

ناصر الشهراني - علي آل بليهي - جانج هيون سون - سعود عبد الحميد

محمد جحفلي - أندري كاريلو

ميشيل ديلجادو - ماتيوس بيريرا - موسى ماريجا

أوديون إيجالو

أما الحزم فيحتل المركز السادس عشر والأخير برصيد 14 نقطة ويسعى الفريق لتحسين وضعه في جدول الترتيب، خاصًة وأنه يبتعد عن مراكز النجاة من الهبوط بفارق سبع نقاط.

يتواجد الهلال في المركز الرابع برصيد 34 نقطة، مبتعدًا بفارق 14 نقطة عن الاتحاد مع الأخذ في الاعتبار أنه لعب مباراتين أقل من المتصدر، ولا مجال لمزيد إهدار من النقاط من أجل مواصلة المنافسة على اللقب، وسيحاول استغلال الحالة المعنوية الرائعة بعد النصر في ديربي الرياض في ربع نهائي كأس الملك.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة الهلال والحزم، والتي تقام ضمن منافسات الجولة الـ20 من الدوري السعودي، وستُقام المباراة على ملعب الأمير فيصل بن فهد.