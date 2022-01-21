الهلال ضد الباطن: مباشر لحظة بلحظة

الهلال 1 × 1 الباطن

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نهااااية المباراة بين الهلال والباطن بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق

93' أووووووووه البديل فييتو يهدر فرصة الفوز للهلال!

84' مرتدة للباطن، يوسف الجبلي ينطلق ويتوغل، ويسدد كرة قوووووية ولكنها فوق العارضة

81' جوميز يواصل السقوط في مصيدة التسلل التي يطبقها دفاع الباطن ببراعة

75' هدوء نسق اللعب قليلًا في الدقائق الأخيرة

69' عررررضية من كاريلو ولكن كامبانيا يخرج من مرماه ويمسك بالكرة، قبل أن يشير الحكم لوجود تسلل على جوميز

64' تمريرة طولية رائعة من جحفلي إلى ماريجا ولكن المالي يفشل في لعب عررضية وتخرج ضربة مرمى للباطن

62' الهلال يضغط بقووة لتسجيل الهدف الثاني

56' أووووووووه الهلال كان قريبًا من تسجيل الهدف الثاني، سالم الدوسري يمرر كرة لجوميز على طبق من ذهب، ولكن الكرة تمر من أمام الفرنسي بكل غرابة

53' جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول جوميز يسدد الركلة المُعادة بشكل رائع ويسجل التعادل للهلال

أووووووووووه حكم المباراة يقرر إعادة ركلة الجزاء، لأن الحارس كان متقدمًا أمام خط المرمى قبل تنفيذ الركلة من قِبل جوميز

52' أوووووووووووووووووووووووه كامبانيا يتألق ويتصدى لركلة الجزاء الذي سددها جوميز

ضرررررررررررررررربة جزااااااااااااااااء للهلال

48' الحكم يراجع لقطة سقوط ياسر الشهراني داخل منطقة الجزاء، تحسبًا لوجود ركلة جزاء

46' تسديدة من مدافع الباطن محمد ناجي ولكن الكرة عاااالية عن المرمى

تبديل أول للهلال بين الشوطين بدخول جوميز وخروج كانو

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم الباطن على الهلال بهدف نظيف سجله أبرو

45' تسديدة قووووية من كانو ولكن كامبانيا يمسك بالكرة

42' أوووووووه تسديدة خطيرررررة من بيريرا ولكن كامبانيا يواصل التألق

39' أووووووووووه تمريرات متبادلة رائعة بين كاريلو وبيريرا، البيرووووفي يسدد ولكن كامبانيا يتصدى للكرة

35' خطيررررررة للهلال، كاريلو يمر بشكل رائع وعرضية قوية ولكن الكرة تصطدم بجسد ماريجا والدفاع يشتتها

34' أوووووووووه خطيرررة للهلال، سالم الدوسري يستلم الكرة بشكل رائع ولكن تسديدته ضعيفة وتمر بسلام على دفاع الباطن

30' جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول أبرو يسجل الهدف الأول للباطن، ركنية للسماوي، يمررها المدافع برأسه ويسددها المهاجم الأنجولي بقوووووة في الشِباك

28' ضربة حرة مباشرة للهلال، ينفذها بيريرا ولكنها تمر بجوار القائم

23' الهلال يواصل السيطرة على الكرة، ولكن دون أي فرص خطيرة على المرمى

18' عرررضية من الجهة اليسرى للباطن بقدم العيسى ولكن المعيوف يخرج من مرماه ويمسك بالكرة

13' بيريرا يستلم الكرة بشكل رائع ويلعب عرررضية ولكن ماوريسيو يشتت الكرة لركنية

10' سيطرة واستحواذ على الكرة من جانب الهلال

3' فرصة أولى للهلال، تسديدة من الشهراني ولكن الكرة تمر بجوار القائم

2' أووووووووووووه خطيرررة من أبرو، رأسية رائعة من مهاجم الباطن، ولكن الكرة تصطدم بالقائم الأيسر

انطلاق المباراة

تشكيل الباطن:

التشكيل| 3-5-1-1

مارتن كامبانيا

ماوريسيو أنطونيو - ريناتو شافيز - محمد ناجي

محمد رايحي - زكريا سامي - ضيف الله القرني - محمد القرني - حسين العيسى

يوسف الجبلي

فابيو آبرو

تشكيل الهلال:

التشكيل| 4-2-3-1

عبدلله المعيوف

ياسر الشهراني - محمد جحفلي - علي آل بليهي - حمد اليامي

جوستافو كويلار - محمد كانو

سالم الدوسري - ماتيوس بيريرا - أندري كاريلو

موسى ماريجا

أما الباطن فيحتل المركز الخامس عشر وقبل الأخير برصيد 15 نقطة ويسعى الفريق لتحسين وضعه في جدول الترتيب، من أجل الهروب من مناطق الهبوط، ويعود أخر فوز حققه الفريق في الدوري إلى شهر نوفمبر الماضي عندما تغلب على التعاون بنتيجة 3/2.

يتواجد الهلال في المركز الرابع برصيد 30 نقطة، مبتعدًا بفارق 8 نقاط عن الاتحاد، ولا مجال لمزيد إهدار من النقاط من أجل مواصلة المنافسة على اللقب، وكان الفريق قد حقق عودة رائعة في النتيجة في الأسبوع الماضي أمام التعاون وفاز بثلاثية بعد أن كان متأخرًا بهدفين.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة الهلال والباطن، والتي تقام ضمن منافسات الجولة الـ18 من الدوري السعودي، وستُقام المباراة على ملعب الباطن.