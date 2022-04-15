الهلال × استقلال دوشنبه

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تشكيل استقلال دوشنبه:

التشكيل| 3-5-2

روستام ياتيموف

قاسماينين - تشيشيرين - دزاليلوف

ماباتشويف - سليمانوف - دافرونوف - آيسيف - محمدجون

مانوشخر دزاليلوف - بوكوم

تشكيل الهلال:

التشكيل| 4-3-3

عبدلله المعيوف

ياسر الشهراني - علي آل بليهي - محمد جحفلي - محمد البريك

سلمان الفرج - جوستافو كويلار- محمد كانو

ماتيوس بيريرا - أوديون إيجالو - سالم الدوسري

نجح الهلال في تحقيق الفوز في الجولتين الماضيتين على الشارقة والريان ليحتل صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط، في حين أن بطل طاجكيستان يتذيل ترتيب المجموعة الأولى بعد أن خسر في أول مباراتين.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة الهلال السعودي ضد استقلال دوشنبه، والتي تقام ضمن إطار مباريات الجولة الثالثة من لقاءات المجموعة الأولى لدوري أبطال آسيا لموسم 2021/2022، على ملعب فيصل بن فهد.