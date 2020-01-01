أروابارينا: أنام وآكل جيدًا، لست قلقًا بشأن مستقبلي مع شباب الأهلي

المدرب يتحدث عن مستقبله مع الفريق الإماراتي

أكد رودولفو أروابارينا المدير الفني لفريق شباب الأهلي عدم قلقه بشأن مستقبله مع الفريق، مشددًا أنه لا يتابع السوشيال ميديا ولا يستمع للإشاعات التي تتحدث عن إقالته من منصبه عقب تراجع نتائج فريقه مؤخرًا وآخرها الخسارة أمام الهلال السعودي.

شباب الأهلي خسر على ملعبه "استاد أحمد بن راشد" مباراة الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا أمام الهلال بهدفين مقابل هدف واحد.

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وتناولت عدة تقارير إعلامية مستقبل المدرب الأرجنتيني مشيرة لعمل إدارة شباب الأهلي على استبداله بمدرب آخر، وقد علق على ذلك قائلًا "أنام وآكل جيدًا وأسمع كلام زوجتي فقط، لا أستمع للإشاعات ولا أتابع وسائل التواصل الاجتماعي وأثق بالعمل الذي نقوم به".

الفرسان الحُمر يستعدون لمواجهة بني ياس في كأس رئيس الدولة غدًا، وقد تحدث أروابارينا عن المباراة واصفًا إياها بالمهمة وضد فريق جيد يضم مجموعة جيدة من اللاعبين، ومؤكدًا سعي شباب الأهلي للفوز ومواصلة مشواره للحفاظ على لقبه.

المدرب الأرجنتيني انتقل للحديث عن طموحات وأهداف فريقه، قائلًا "الفريق دومًا مرشح لنيل البطولات، وندخل جميع المنافسات للفوز بها، في كأس الخليج العربي وصلنا للنهائي والخسارة واردة، الآن تركيزنا في كأس رئيس الدولة، سوف نحاول تخطي المرحلة القادمة".

"في البطولة الآسيوية خسرنا مبارايتين، أعتقد أننا قدمنا أداءً جيدًا، مشوار الآسيوية طويل، كما أن هناك مباريات كثيرة في جميع المسابقات، أنا كمدرب لم أعد بالبطولات، ولكن ننافس حتى النهاية، وفريقنا غير معتاد على الهزيمة خاصة في 3 مباريات متتالية ومنهجنا دائماً الفوز".