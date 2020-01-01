شباب الأهلي يُقرر إقالة أروابارينا، وجروس أبرز المرشحين لخلافته

المدرب خسر البطولة الثالثة

أفادت صحيفة الإمارات اليوم أن إدارة شباب الأهلي قررت إقالة المدرب رودولفو أروابارينا عقب الخسارة أمس الجمعة أمام بني ياس والخروج من كأس رئيس الدولة الإماراتي.

شباب الأهلي خسر على ملعب خليفة بن زايد بنادي العين مباراة ربع نهائي كأس رئيس الدولة أمام بني ياس بهدف دون رد ليُودع البطولة الثالثة هذا الموسم، وقد تراجعت نتائجه في دوري الخليج العربي مؤخرًا ولم يُحقق أي فوز في دور المجموعات من دوري أبطال آسيا.

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وتناولت عدة تقارير إعلامية مستقبل المدرب الأرجنتيني مشيرة لعمل إدارة شباب الأهلي على استبداله بمدرب آخر، وقد علق على ذلك قبل اللقاء قائلًا "أنام وآكل جيدًا وأسمع كلام زوجتي فقط، لا أستمع للإشاعات ولا أتابع وسائل التواصل الاجتماعي وأثق بالعمل الذي نقوم به".

وأفادت الصحيفة الإماراتية أن إدارة شباب الأهلي أبدت انزعاجها التام من الخروج من كأس رئيس الدولة، خاصة أنه جاء بعد خسارة كأس السوبر ومن ثم الخروج من كأس الخليج العربي، ولذا قررت الانفصال عن المدرب.

وأفادت مصادر صحفية أخرى أن كريستيان جروس هو المرشح الأبرز لخلافة أروابارينا في منصبه، خاصة بعدما أصبح حرًا عقب فسخ عقده من الأهلي السعودي الأسبوع الماضي.