"الهلال سرقني وعار على السعودية" .. سباب وإهانات من عاشق كريستيانو رونالدو إلى الزعيم!

أزمة تفجرت قبل مواجهة العين المصيرية..

وضع مجلس جمهور الهلال السعودي نفسه في موقف محرج أمام العالم قبل مواجهة العين الإماراتي المصيرية، حتى خرج أحد عشاق البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر، لسبه!

الزعيم يستضيف بعد أقل من ساعتين من الآن نظيره الإماراتي على استاد المملكة أرينا في الرياض، ضمن إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

ونشرت عدد من الحسابات تجهيزات مجلس جماهير الهلال للمباراة، إذ ظهرت لافتة تحمل صورة رجل ملثم، يرتدي شماغًا باللون الأزرق، ويفتح أزرار قميصه، ليظهر منه شعار الزعيم.

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هذا التصميم اتضح بعد ذلك أنه "مسروق" من إحدى الصفحات الجماهيرية الكبرى الخاصة برونالدو عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، والتي تحمل اسم "Cristiano Ronaldo News"، مع اختلاف أن الصفحة نشرت تصميم الدون دون أن يكون ملثمًا بالإضافة وجود شعار النصر واللونين الأصفر والأزرق.

اللافتة في الأخير تمت إزالتها من قبل مراقبي المباراة، لكن حساب صاروخ ماديرا الجماهير، خرج لسب الهلال وجماهيره على هذا الموقف، فكتب في إحدى تغريداته: "مرحبًا بجماهير الهلال... أعلم أنكم جميعًا تحبونني وتحبون كريستيانو رونالدو، لكن هذا كثير بعض الشيء. ليس في أعنف أحلامه أن يرتدي كريستيانو هذا القميص القذر الذي يضع كرة القدم السعودية في العار".

وأضاف في تغريدة أخرى: "جمهور الهلال أضحوكة، الهلال سرقني، فضائح التحكيم في الملعب لم تعد كافية، حتى أنها تسرق مني خارج الملعب، لا يصدق".

يذكر أن هذه المباراة ذات أهمية كبرى للهلال، إذ أنه خسر في الذهاب أمام العين بالإمارات بنتيجة 4-2، وأصبح مهددًا بوداع البطولة القارية.